Deux ados se font passer pour le service client de Coinbase – Ils auraient dérobé 4 millions de dollars de cryptomonnaies

Deux adolescents canadiens ont été arrêtés dans le cadre d’une arnaque aux cryptomonnaies. Ils se seraient fait passer pour le service client de Coinbase, et auraient dérobé 4 millions de dollars de cryptomonnaies sur un seul compte. Quelle technique ont-ils utilisée ?

Deux ados canadiens montent une arnaque basée sur Coinbase

Les deux adolescents, dont on ne connaît que les pseudonymes, sont domiciliés dans l’Ontario, au Canada. Ceux qui se font appeler « Gaze » et « Felon » (criminel en anglais) auraient procédé à une attaque de spear phishing. Pour rappel, le spear phishing consiste à utiliser des techniques de phishing, mais sur une seule personne identifiée et étudiée à l’avance. Dans cette affaire, la victime a été incitée à donner plus de 4 millions de dollars de cryptomonnaies aux malfaiteurs.

Selon le média local CBC, l’utilisateur de Coinbase a perdu du Bitcoin (BTC) et de l’Ether (ETH) en fournissant aux deux adolescents des informations clés sur son compte. Ils se seraient fait passer pour le service client de la plateforme d’échange, afin de ne pas éveiller les soupçons de leur victime.

13 millions de dollars et un compte Instagram

Selon les forces de l’ordre, les adolescents disposaient au total de plus de 13 millions de dollars en cryptomonnaies. Ils ont utilisé une partie de leur butin pour acheter le nom @zombie sur Instagram – un pseudo convoité dans le secteur des jeux vidéo. On ne sait pas l’origine du reste des fonds qu’ils possèdent.

L’enquête s’est faite sur le sol canadien, mais elle est partie des États-Unis. La victime est en effet américaine, et deux agences locales ont pris part à l’enquête : le Federal Bureau of Investigations (FBI) and the Secret Service’s Electronic Crimes Task Force (ECTF). L’enquête a été particulièrement rapide, puisqu’elle a débuté en juin dernier.

Coinbase est souvent la cible d’attaques de ce type, les malfaiteurs capitalisant sur sa réputation de fiabilité. C’est donc l’occasion de rappeler qu’aucun service client de plateforme d’échange ne vous demandera l’accès à votre compte, et que dans le doute, il vaut mieux ne rien envoyer. L’utilisation de portefeuilles physiques est également conseillée pour mettre ses fonds en sécurité.

Source : CBC

