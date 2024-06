ETF sur le token SOL de Solana : bientôt sur les marchés au Canada ?

Les marchés financiers canadiens s'apprêtent à vivre un changement important avec l'introduction potentielle du premier ETF Solana. L'arrivée de cet ETF pourrait jouer un rôle crucial dans l'adoption des cryptomonnaies en Amérique du Nord, en les rendant plus accessibles après l'acceptation des ETF Bitcoin et Ether.

ETF SOL : une exposition directe à Solana et à ses rendements

3iQ, un gestionnaire d'actifs numériques reconnu en Amérique du Nord, s'apprête à lancer une première au Canada : un ETF axé sur sur le SOL, le token de la blockchain Solana.

Ce produit, baptisé QSOL, permettra aux investisseurs canadiens d'accéder facilement au potentiel du token SOL tout en bénéficiant des rendements du staking.

QSOL a pour objectif de suivre le prix du token SOL, offrant aux investisseurs une exposition directe à la performance de l'écosystème Solana.

En plus de cette exposition au prix, les holders de QSOL pourront profiter des rendements générés par le staking de SOL. Pour rappel, le staking permet de valider les transactions sur le réseau et de sécuriser la blockchain Solana. En échange, les stakers bénéficient d'un rendement annualisé (APY) et reçoivent des tokens SOL en récompense.

La société 3iQ estime que ces rendements de staking pourraient se situer entre 6 et 8 % par an.

Si l'approbation des autorités réglementaires est obtenue, QSOL deviendra le premier ETF Solana à être coté en bourse en Amérique du Nord. Cette initiative marque une étape importante dans la démocratisation des cryptomonnaies au Canada, positionnant le pays comme un pionnier dans l'innovation financière.

3iQ, un leader dans le secteur des ETF crypto

Le fonds d'investissement 3iQ est déjà bien familier avec le domaine des ETF crypto. La société est déjà à l'origine de 2 produits cotés à la bourse de Toronto : l'ETF Bitcoin 3iQ (BTCQ) et l'ETF Ether Staking 3iQ (ETHQ).

Ces 2 produits financiers ont respectivement attiré un bon nombre d'investissements, démontrant l’intérêt des Canadiens pour les cryptomonnaies.

En février 2021, l'approbation des premiers ETF Bitcoin spot au Canada avait ouvert la voie à de nouveaux produits crypto sur les marchés canadiens.

Les régulateurs du monde entier commencent à mettre en place des cadres réglementaires adaptés à cette nouvelle classe d'actifs, et les gestionnaires de fonds développent de plus en plus de produits innovants pour offrir une exposition aux cryptomonnaies à leurs clients.

L'approbation de QSOL par les autorités canadiennes pourrait ouvrir la voie à d'autres ETF Solana et à d'autres ETF portés sur les cryptomonnaies en Amérique du Nord, contribuant ainsi à démocratiser l'accès à ces actifs et à favoriser leur adoption.

Source : X

