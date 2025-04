Pourquoi la crypto MAGIC s'envole de 150% en 7 jours ?

À son lancement, Treasure s’était imposé comme l'un des projets NFT gaming les plus prometteurs de la blockchain Arbitrum. Son ambition ? Créer un hub décentralisé où les NFT deviennent des ressources utiles dans des jeux interconnectés.

Mais face à des défis financiers majeurs et une perte d’élan, la communauté a décidé de se recentrer sur l’essence même de ce qui avait fait son succès... en l’adaptant aux nouveaux codes du Web3.

Le 2 avril, Treasure change de cap et abandonne son modèle de publisher (soutenir des petits studios de jeu en les finançant) pour miser pleinement sur l’intelligence artificielle. En réalité, Treasure n’avait pas le choix : face à une situation financière critique, ce pivot vers l’IA est devenu une question de survie autant qu'une opportunité stratégique.

Concrètement, cela signifie que les personnages, objets ou ressources présents sur la plateforme pourront être dotés d’une intelligence propre, capable d'interagir, d’évoluer et même de prendre des décisions de manière indépendante. Ils deviendront des agents autonomes, l'objectif de Treasure : rendre les NFT vraiment vivants.

$MAGIC will make NFTs great again ✨

From static NFTs to dynamic custom AI companions that can play games, earn rewards, trade onchain with their own wallets and more. We’re shipping faster than ever before.

AI x DeFi x GameFi x NFTs pic.twitter.com/dtMSFpeRLz

— Smol Preeminent (Mike Lau) (@mikelauofficial) April 19, 2025