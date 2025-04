Crypto & Bourse : ce qu'il ne faut pas manquer pour la semaine du 28 avril au 4 mai

Ce lundi ont lieu les élections législatives anticipées du Canada. Les résultats devraient être serrés, malgré le retour en force du parti de Justin Trudeau.

En France, les chiffres du chômage du premier trimestre seront connus.

Ce mardi, plusieurs chiffres macro seront publiés. Aux États-Unis, on verra la publication de l’indice de confiance des consommateurs d’avril. Mais aussi le déficit commercial de mars : un indicateur clé dans le cadre de la guerre commerciale de Donald Trump.

En zone euro, c’est l’évolution des agrégats monétaires de mars qui sera publiée, ainsi que l’indice de confiance des consommateurs au mois d’avril.

La saison des résultats bat par ailleurs son plein : nous connaîtrons les chiffres du premier trimestre de Canal+, Groupe M6 et Voltalia en France. À l’international, ce sont notamment BP, Coca-Cola, Deutsche Bank, HSBC, General Motors, PayPal, Pfizer, Starbucks, Spotify et Visa qui feront leurs comptes.

Côté crypto, on note le début de la conférence Hyperliquid Forum. Des annonces sont possibles de la part de l’émetteur du HYPE.

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 51% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus