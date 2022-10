La crypto-banque Seba lance un service de garde pour les NFT sur Ethereum (ETH)

La crypto-banque suisse Seba Bank a annoncé aujourd'hui à ses clients que ces derniers pourraient désormais bénéficier d'un service de garde de qualité institutionnelle pour leurs tokens non fongibles (NFT). La Seba Bank ajoute ainsi un service supplémentaire à son catalogue d'outils dédié aux cryptomonnaies et aux actifs numériques.

La Seba Bank adopte les NFT

Alors que le marché des tokens non fongibles (NFT) se porte au plus mal, certains institutionnels continuent tout de même de percevoir un certain potentiel dans les avatars pixelisés.

Effectivement, dans un communiqué publié ce jour, la Seba Bank, une banque suisse spécialisée dans les cryptomonnaies, a annoncé qu'elle offrirait désormais un service de garde pour les NFT de haute valeur circulant sur la blockchain Ethereum (ETH).

Autrement dit, cela concerne les NFT de norme ERC-721, tels que les mythiques singes du Bored Ape Yacht Club (BAYC), les CryptoPunks ou encore les Meebits. Selon le communiqué, les clients de la Seba Bank pourront désormais prétendre à une « solution de garde de qualité institutionnelle avec toutes les garanties nécessaires pour sécuriser leurs précieux NFT ».

Ainsi, ces derniers n'auront plus besoin de se soucier de leur clé privée, le NFT sera détenu dans les coffres de la Seba Bank. Urs Bernegger, le co-responsable des marchés et des solutions d'investissement de la Seba Bank, s'est réjoui de cette offre supplémentaire pour les clients de la banque suisse :

« La gamme de services combinée aux normes de sécurité les plus élevées rend l'offre de services de SEBA Bank unique et nous sommes très heureux de pouvoir soutenir nos clients grâce à notre expertise en élargissant notre service avec la conservation de NFT. »

Ce service vient ainsi s'ajouter au catalogue de la Seba Bank, qui propose déjà du trading de cryptomonnaies, du staking crypto, de nombreuses solutions d'investissements, ou encore un service de garde d'actifs numériques.

Baisse de volume, mais intérêt constant

Depuis le mois de mai 2022, le volume journalier de NFT échangés ne fait que décroître. Toutefois, les NFT dits « blue chip » (comprendre : valeur sûre) continuent de trouver de l'intérêt auprès des investisseurs les plus fortunés. Cela concerne les collections les plus chères de ce segment de marché, avec des prix atteignant parfois les 7 chiffres.

Capitalisation boursière (en violet) et volume (en bleu) du marché des NFT

Cela est particulièrement frappant sur les 30 derniers jours. Effectivement, alors que le volume total des NFT est au plus bas, certaines pièces continuent de se vendre pour plusieurs millions. Le CryptoPunk #2924, par exemple, a trouvé un acheteur pour 4,31 millions de dollars le 28 septembre dernier.

Meilleures ventes de NFT sur les 30 derniers jours

Ainsi, le service de garde ici proposé par la Seba Bank fait plutôt sens dans la mesure où les détenteurs de NFT à forte valeur souhaitent logiquement placer leur token en lieu sûr, dans l'espoir sans doute de les revendre à un meilleur prix quand le marché sera reparti à la hausse.

Source : Communiqué de la Seba Bank

