Paris Blockchain Week (PBW) : vibrez au rythme du Web3 pour l'édition 2023

La Paris Blockchain Week (PBW), l'événement annuel tant attendu qui rassemble les passionnés de la blockchain, des tokens non fongibles (NFT) et du metaverse, revient dans la capitale française pour son édition 2023. Découvrez le programme de PBW 2023 qui prendra place dans le somptueux Carrousel du Louvre.

La Paris Blockchain Week revient pour une édition haute en couleur

La Paris Blockchain Week (PBW), évènement annuel incontournable de la blockchain et du Web3, fait son grand retour annuel à Paris du 20 au 24 mars 2023.

Pour cette édition, la PBW a vu les choses en grand et s'accaparera les murs de l'emblématique Carrousel du Louvre afin d'accueillir plus de 10 000 participants.

Suite au succès de l'année précédente qui avait rassemblé plus de 300 intervenants devant 6 000 passionnés de la blockchain, la Paris Blockchain Week redouble d'efforts et accueillera encore davantage de speakers de tous secteurs : NFT, blockchain, investissement, metaverse, etc.

Opportunité unique de mieux comprendre les enjeux de la blockchain, en allant de la coopération réglementaire internationale à la technologie elle-même en passant par les différentes opportunités de marché offertes par le Web3, la PBW 2023 profitera de la présence de plus de 400 intervenants et verra ses couloirs animés par plus de 300 sponsors.

« J'ai passé deux jours extraordinaires à Paris, où j'ai discuté avec de nombreux acteurs gouvernementaux, réglementaires et commerciaux de l'écosystème dynamique et croissant du Web3. Du Palais présidentiel français au Paris Blockchain Summit, c'était formidable d'explorer de nouvelles opportunités et de forger des relations solides ! Je suis impatient de voir ce qui nous attend. » Eric Anziani, directeur des opérations de Crypto.com

Comme lors de ses précédentes éditions, la Paris Blockchain Week 2023 se verra agrémentée de la participation d'acteurs de premier plan qui débattront de différents sujets relatifs à notre écosystème afin de mieux comprendre les enjeux à venir. Parmi ces intervenants, vous aurez l'occasion de rencontrer, entre autres :

Sébastien Borget, co-fondateur de The Sandbox ;

Steve Huffman, PDG de la plateforme Reddit ;

Alexandre Dreyfus, PDG de Chiliz et Socios.com ;

Brad Garlinghouse, PDG de Ripple ;

Marieke Flament, PDG de la Near Foundation ;

Yat Siu, co-fondateur d'Animoca Brands ;

Gracy Chen, directrice générale de Bitget ;

Et bien d'autres participants, que vous pouvez retrouver ici.

15 % de réduction sur votre billet avec Cryptoast

La Paris Blockchain Week se déroulera en plusieurs actes à travers différentes thématiques :

Hackaton [17-19 mars] : assistez à la création d'un projet portant sur la blockchain en temps réel. Experts blockchain, étudiants, amateurs, novices, entrepreneurs, développeurs... le Hackathon est ouvert à tous et récompensera les meilleurs projets de ces 2 jours prometteurs.

: assistez à la création d'un projet portant sur la blockchain en temps réel. Experts blockchain, étudiants, amateurs, novices, entrepreneurs, développeurs... le Hackathon est ouvert à tous et récompensera les meilleurs projets de ces 2 jours prometteurs. NFTverse [21 mars] : désormais incontournable, le NFTverse est le plus grand événement dédié aux NFT et au metaverse destiné aux professionnels. Qu'il s'agisse de jeux, d'art, de mode, de communication ou de consommation, découvrez comment les NFT peuvent révolutionner nos vies grâce à l'intervention d'acteurs de premier plan.

: désormais incontournable, le NFTverse est le plus grand événement dédié aux NFT et au metaverse destiné aux professionnels. Qu'il s'agisse de jeux, d'art, de mode, de communication ou de consommation, découvrez comment les NFT peuvent révolutionner nos vies grâce à l'intervention d'acteurs de premier plan. Paris Blockchain Week Summit [22-23 mars] : retrouvez plus de 270 intervenants sur 3 scènes différentes et assistez à des échanges portant sur l'open banking, les politiques publiques concernant la blockchain, ainsi qu'à des interventions de développeurs et de professionnels du secteur.

Bénéficiez de 15 % de réduction sur votre billet pour l'événement de votre choix avec le code PPM23Cryptoast en cliquant sur le lien ci-dessous :

Paris Blockchain Week 2023 💰 15 % de réduction sur vos tickets avec le code PPM23Cryptoast

Ensuite, dans la catégorie « Tickets », choisissez le billet de votre choix et saisissez le code PPM23Cryptoast tout en bas afin de bénéficier de 15 % de réduction sur votre commande.

Victime de son succès, la Paris Blockchain Week affiche complet tous les ans. Si cet événement vous intéresse, ne loupez pas l'opportunité de profiter de billets « Early Birds » à tarif préférentiel avant que cette offre expire.

👉 Visionnez notre interview de Michael Amar pour un avant-goût de la PBW 2023 :

