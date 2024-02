Start in Block : plus que quelques jours pour vous inscrire et tenter de propulser votre projet Web3 au niveau supérieur

Ne ratez pas l'opportunité de propulser votre startup Web3 en participant à Start in Block, une compétition incontournable qui se déroulera lors de la prochaine Paris Blockchain Week. Avec 10 millions de dollars de prix à la clé, cette compétition rassemble plus de 300 venture capitalists et offre une exposition sans pareille aux startups les plus prometteuses du Web3.

