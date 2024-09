Élections américaines : Kamala Harris devient favorable à la croissance de la blockchain

Depuis le début de la course aux présidentielles américaines 2024, le candidat républicain Donald Trump a clairement affiché son soutien au secteur de la cryptomonnaie. Il a notamment participé à la « Bitcoin conference » de Nashville, où il a exprimé des opinions très favorables à l'égard du secteur crypto.

Son adversaire démocrate, Kamala Harris, est longtemps restée muette sur le sujet. Elle a cependant décidé de mettre fin à ce mutisme assourdissant à plusieurs occasions depuis ce week-end.

En effet, depuis quelques semaines, Kamala Harris semble être plus « ouverte d'esprit » que son prédécesseur candidat à la présidentielle, l'actuel président Joe Biden. Elle accepte notamment depuis peu les donations en cryptomonnaies via un comité d'action politique (super PAC) « indépendant » affilié au parti démocrate.

Ce week-end, lors d'une collecte de fonds à Wall Street, Kamala Harris a déclaré que l'intelligence artificielle (IA) et les cryptomonnaies faisaient partie de sa vision d'une « économie des opportunités »

Nous encourageons les technologies innovantes comme l'intelligence artificielle et les actifs numériques tout en protégeant les consommateurs et les investisseurs. Nous créerons un environnement commercial sûr avec des règles de conduite cohérentes et transparentes

Ces propos font écho à ceux de la directrice financière de Coinbase, Alesia Haas, qui s'était déclarée « prudemment optimiste » suite à l'approbation des donations en cryptomonnaies via le super PAC Future Forward quant à un avancement de la législation de ce secteur si la candidate démocrate venait à être élue.

Mercredi, lors d'un discours adressé à « l'Economic Club de Pittsburgh », la candidate démocrate à eu l'occasion de réitérer ses propos, en affirmant que les États-Unis se « réengageraient » à jouer un rôle de leader mondial dans les secteurs qui définiront le siècle prochain et « resteront dominants dans l'IA, l'informatique quantique, la blockchain et d'autres technologies émergentes. »

From Harris’ latest speech today she says that the US should become “Dominant in Blockchain”

I’m sure the “silence isn’t enough” “digital assets isn’t enough” crowd will move the goal post again.

But: progress!

pic.twitter.com/kTEKqFOqMf

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) September 25, 2024