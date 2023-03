Programme de fidélité pour les marques : Salesforce lance sa solution NFT sur Polygon

Après un projet pilote testé sur plusieurs mois, Salesforce a dévoilé sa solution construite sur Polygon (MATIC), qui entend accompagner les marques dans le développement de programmes de fidélité Web3 par le biais de collections NFT.

Salesforce se lance sur Polygon (MATIC)

Salesforce, l’éditeur de logiciels d’entreprises, a lancé Salesforce Web3, une solution construite sur Polygon (MATIC) permettant de créer des programmes de fidélité pour les marques grâce aux tokens non fongibles (NFT).

Cette annonce est la conclusion d’un programme pilote, qui avait donné lieu à plus de 275 00 transactions sur les blockchains Polygon et Flow, impliquant les marques Mattel, Crown Royalet Scotch & Soda.

Ainsi, Salesforce Web3 permet d’intégrer des fonctionnalités blockchain directement dans un logiciel de gestion de relations clients (CRM). La solution permet de déployer facilement des collections NFT par le biais de templates de smart contract, et permet un suivi de celle-ci depuis ledit CRM.

Les NFT : un outil de fidélisation

Selon un sondage réalisé par Salesforce en juin 2022, 45 % des personnes interrogées envisageraient d’acheter un NFT si ce dernier « provenait de leur marque préférée ». Par ailleurs, les trois quarts des acquéreurs de NFT tendraient à devenir plus fidèles à la marque en question après cet achat.

Pour mener à bien sa mission, Salesforce avait présenté son conseil consultatif Web3 en décembre dernier, regroupant 24 personnes d’entreprises telles qu’Adidas ou Ticketmaster, mais aussi Sébastien Borget, cofondateur de The Sandobx ou encore Ian Rogers, directeur de l’expérience chez Ledger.

Il est vrai que les NFT sont de plus en plus utilisés par les marques de nombreux secteurs et peuvent constituer une opportunité de revenus très intéressante. Par exemple, selon des données agrégées sur Dune Analytics par Noah Levine, un étudiant de Stanford, Nike a ainsi généré 186,12 millions de dollars grâce à ses diverses collections :

Revenus des marques générés par leurs collections NFT

À mesure que l’industrie grandit, il est logique de voir des entreprises développer leur expertise dans le but d’aider d’autres sociétés à plonger dans l’univers Web3. Côté français, c’est aussi ce que propose Arianee par exemple, et il ne serait pas surprenant de voir les programmes de fidélités basés sur les NFT prendre de plus en plus d’importance dans les années à venir.

Sources : Salesforce, Dune Analytics

