186 banques présentent un modèle similaire à la Silicon Valley Bank - Bientôt l'effondrement bancaire ?

Une récente étude menée par 4 universitaires américains alerte sur la fragilité critique d'au moins 186 banques qui plieraient sous un bank run de leurs clients. Un bank run, que nous pouvons traduire par une ruée sur les dépôts, se définit par un mouvement de panique général amenant les clients d'une banque à retirer tous leurs fonds simultanément.

Une épreuve que craignent toutes les banques, l'argent de leurs clients étant la plupart du temps investi. C'est d'ailleurs ce mouvement de panique tant redouté qui a conduit Silicon Valley Bank, Silvergate Bank et Signature Bank à la déroute.

Ainsi, en étudiant le modèle de fonctionnement des banques américaines, les universitaires relèvent qu'au moins 186 banques (les noms des établissements concernés ne sont pas cités) présentent des failles similaires à Silicon Valley Bank. Ce seraient ainsi pas moins de 300 milliards de dollars qui seraient en danger :

« Même si seulement la moitié des déposants non assurés décident de se retirer, près de 190 banques sont exposées à un risque potentiel de perte de valeur pour les déposants assurés, avec potentiellement 300 milliards de dollars de dépôts assurés en danger. »

Par « non assuré », l'étude fait ici référence à la protection accordée par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), une agence indépendante du gouvernement des États-Unis chargée de garantir les dépôts bancaires à hauteur de 250 000 dollars.

Par ailleurs, soulignons qu'un bank run se produit lorsque les clients n'ont plus confiance envers leur banque, souvent suite à des révélations sur la gestion de leur capital. C'est ce qui s'est produit avec Silicon Valley Bank, dont les titres se sont retrouvés fortement dévalués en comparaison de leur valeur initiale. En raison notamment, les hausses de taux décidés par la FED :

« Au cours de la campagne de hausse rapide des taux d'intérêt menée par la Réserve fédérale, les économistes ont évalué les différentes banques américaines. Ils ont évalué les livres d'actifs et les pertes de valeur de marché. Les actifs tels que les bons du Trésor et les prêts hypothécaires peuvent perdre de la valeur. Cela se produit lorsque de nouvelles obligations offrent des taux plus élevés. »