La FED imprime 300 milliards de dollars, le Bitcoin (BTC) en nette hausse

En début de semaine, la Réserve Fédérale (FED) des Étas-Unis a annoncé un nouveau plan de sauvetage du secteur bancaire. Pour faire simple, comprenez que la planche à billets est de nouveau ouverte. Les premiers effets n'ont pas tardé à se faire sentir : près de 300 milliards de dollars ont été empruntés à la banque centrale américaine entre le 9 mars et le 15 mars.

QE is Back!

About $300 billion in assets added to Fed balance sheet in the last week pic.twitter.com/a46TLAkFwr

— Genevieve Roch-Decter, CFA (@GRDecter) March 16, 2023