Credit Suisse, BNP Paribas, Société Générale : les banques européennes plongent en bourse

Les principales valeurs du secteur bancaire européen dévissent en bourse, alors que les inquiétudes grandissent concernant les risques de contagion suite à l'effondrement de la Silicon Valley Bank. Au bord du précipice, le Credit Suisse inquiète et enchaîne les mauvaises nouvelles.

Les principaux indices bancaires dévissent

Les inquiétudes sur les risques de contagion s'intensifient ce mercredi 15 mars, après les déboires de la Silicon Valley Bank. Malgré un répit de courte durée hier, en marge des communications du président de la Réserve Fédérale américaine (FED), les marchés européens ont de nouveau fortement chuté aujourd'hui.

« Du calme. Du calme, et regardez la réalité [...] le système bancaire français n'est pas exposé à la Silicon Valley Bank ». Malgré un discours se voulant rassurant de Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie, les investisseurs ont craint les faillites en cascade à la suite de l'effondrement de SVB.

Pourtant, les principales valeurs bancaires européennes ont bel et bien été ébranlées. À l'heure de l'écriture de ces lignes, BNB Paribas et Société Générale chutent respectivement de 9,59 % et 11,9 %. La première banque allemande, Deutsche Bank, recule de 7,83 % aujourd'hui. L'indice Euro Stoxx Banks dévisse de 6,84 %.

Les principaux indices bancaires européens à 15h55, mercredi 15 mars 2023

Certains observateurs voient le Bitcoin (BTC) exercer un rôle de valeur refuge contre l'échec des institutions bancaires. Bien que cet avis ne soit pas partagé par la majorité, il demeure que la principale cryptomonnaie du marché a imprimé 20 % en l'espace de 3 jours, soit dès l'annonce de l'effondrement de SVB et du début des craintes de contagion.

Comme le souligne notre analyste expert des marchés financiers, Vincent Ganne, aux abonnés de Cryptoast Research, le seuil des 25 000 dollars est un pivot important à franchir et consolider pour marquer définitivement le retour du marché haussier. En parallèle, le support de 19 800 dollars - ancien ATH - a parfaitement été tenu :

« En données hebdomadaires, ce que l’on constate c’est que l’essentiel a été préservé, c’était la frontière graphique des 19 800 dollars. »

Le Credit Suisse inquiète

Pour revenir au sujet principal de cet article, les hausses brutales des taux d’intérêt des banques centrales depuis environ un an, dont la vocation est de lutter contre l’inflation, ont indéniablement ralenti l'activité économique et fragilisé les banques.

À l'heure actuelle, la véritable crainte se situe du côté de la deuxième banque helvétique. Le cours de l'action du Credit Suisse a dévissé jusqu'à 1,56 franc suisse, marquant un nouveau point bas historique à la suite d'une annonce parue ce matin et dont l'effet a été dévastateur.

Le principal actionnaire de la banque suisse, à savoir la Banque Nationale Saoudienne, a déclaré ne pas être en mesure d'apporter une aide financière supplémentaire :

« Nous ne pouvons pas parce que nous dépasserions les 10% (au capital). C'est une question de réglementation. »

Le risque de contagion n'est pas à écarter, mais il ne devrait pas avoir un impact démesuré. En effet, la situation du Credit Suisse est connue de beaucoup d'institutions bancaires depuis des années. Pour rappel, l'action est en recul de près de 98 % depuis 2009. Cela fait plusieurs années que les autres banques européennes ont réduit leur exposition au Credit Suisse.

Les portes de secours se ferment petit à petit pour le Credit Suisse. Si la situation ne s'arrange pas dans les prochaines semaines, il semblerait que seul l'État puisse lui venir en aide. Une éventualité qui n'est pas à écarter, tant la banque joue un rôle important dans l'économie de son pays.

Investir dans les crypto-monnaies est risqué

