Comment performent les ETF spot américains ? Analyse du Bitcoin et de l'Ether avec Prof. Chaîne

Alors que le Bitcoin progresse vers la phase finale de son cycle haussier, l'Ether accuse d'un retard de performance majeur, n'ayant pas pu franchir son ATH de 2021. Dans ce contexte, comment performent les ETF spot aux États-Unis pour le BTC et l'ETH ?

Week-end rouge pour les cryptos

Alors que les États-Unis poursuivent leur guerre économique envers leurs pays voisins, les marchés crypto ont connu un fort événement de liquidations au cours du week-end, le cours du Bitcoin chutant de près de 9 % en 48 heures avant de rebondir à l'ouverture de marché américain lundi.

Au-delà de l'action de prix à court terme, nous nous intéresserons aujourd'hui à la dynamique à long terme du BTC et de l'ETH, ainsi qu'aux dynamiques de leurs ETF respectifs et à leur rentabilité.

Figure 1 : Cours journalier du Bitcoin

👉 Retrouvez les analyses exclusives du Prof. Chaîne sur Cryptoast Academy :

Dynamique à long terme du BTC

Le marché du BTC s'inscrit dans une tendance à long terme haussière, le marché haussier initié en 2023 se poursuivant alors que les prix consolident aux alentours des 100 000 dollars.

Le ratio MVRV mesure la rentabilité moyenne de l'investisseur en BTC, et son étude statistique permet d'isoler les extrêmes de marché et de situer le BTC dans un contexte à grande échelle.

Cet indicateur est ici accompagné de plusieurs moyennes clés :

la moyenne cumulée des valeurs du MVRV (en bleu), servant de valeur de référence et de frontière entre les régimes haussiers et baissiers ;

; l'écart-type à +1σ au delà de la moyenne cumulée, mesurant un profit latent important qui marque les phases avancées des marchés haussiers ;

; l'écart-type à +2σ au delà de la moyenne cumulée, mesurant un profit latent extrême qui marque les phases de saturation des marchés haussiers ;

; l'écart-type à -1σ en deçà de la moyenne cumulée, mesurant un perte latent extrême qui marque les phases finales des marchés haussiers.

Figure 2 : Ratio MVRV du BTC

Au sein de ce cadre d'analyse, nous pouvons remarquer que la rentabilité latente moyenne du BTC n'a pas encore atteint l'écart-type à +2σ au-delà de la moyenne cumulée au cours du cycle haussier actuel, située au-dessus de 3,5.

Cela signifie que le marché du BTC sera saturé une fois que ses prix seront 3,5 supérieurs au prix moyen d'achat des investisseurs, qui est aujourd'hui estimé à près de 43 000 dollars.

Cela donne un objectif de prix d'environ 150 000 dollars afin que le BTC atteigne le paroxysme de sa rentabilité pour le bull market actuel.

État des lieux des ETF Bitcoin spot américains

Les ETF Bitcoin spot aux États-Unis ont attiré beaucoup d'attention au cours de l'année 2024, servant de catalyseur à l'action de prix et apportant d'importants volumes de liquidités vers les marchés du BTC.

Ces instruments concentrent aujourd'hui près de 1,2 million de BTC, dont un peu moins de la moitié sont détenus par le fonds BlackRock, qui a dépassé Grayscale dès juin 2024 en termes d'actifs sous gestion.

Grayscale, qui était à l'origine le plus gros détenteur institutionnel de BTC, se voit désormais positionné en troisième place, derrière l'ETF de Fidelity qui l'a devancé en début 2025.

Ces 3 ETF représentent à eux seuls près de 80 % des avoirs totaux des ETF Bitcoin Spot US, qui regroupent au total plus de 6 % de l'offre de BTC en circulation.

Figure 3 : Soldes des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis

Grâce à l'horodatage des entrées de capitaux vers les ETF, il est possible d'estimer le prix d'achat moyen par ETF, afin d'évaluer la rentabilité moyenne de ses investisseurs (en se basant sur un prix de ~96 000 dollars) :

le coût de base moyen de BlackRock est de 69 305 dollars , pour une rentabilité moyenne de + 39,1% ;

, pour une rentabilité moyenne de ; le coût de base moyen de Fidelity est de 61 234 dollars , pour une rentabilité moyenne de + 57,3% ;

, pour une rentabilité moyenne de ; le coût de base moyen de Grayscale est de 57 815 dollars, pour une rentabilité moyenne de + 68,4%.

Si la rentabilité latente des investisseurs de Grayscale est la plus performante, c'est aussi un des ETF les moins prisés du moment.

L'activité d'achat sur les ETF de BlackRock est près de trois fois supérieures en termes de volumes, ce qui explique son coût de base moyen plus élevé, influencé par les entrées de capitaux les plus récentes.

Figure 4 : Prix d'achat moyen des ETF de BlackRock, Grayscale et Fidelity

Dynamique à long terme de l'Ether

Le marché de l'ETH s'inscrit dans une stagnation à long terme, ses prix n'ayant pas franchi les chapes de plomb de 4 000 à 5 000 dollars, établies durant le cycle haussier de 2021 - 2022

Par conséquent, le ratio MVRV de l'ETH est bien plus bas, oscillant aux alentours de la moyenne historique.

Au sein de ce cadre d'analyse, nous pouvons remarquer que le marché de l'ETH n'est ni surévalué, ni sous-évalué, et semble osciller latéralement sans établir de tendance claire pour le moment.

Pour atteindre son écart-type à +1σ, les prix de l'ETH devront atteindre les 8 000 dollars, puis les 14 000 dollars pour franchir son écart-type à +2σ.

Figure 5 : Ratio MVRV de l'ETH

Quid des ETF Ethereum Spot ?

Les ETF Ethereum spot lancés en août 2024 ont peiné à attirer l'attention, enregistrant de faibles entrées, voire des sorties nettes pour Grayscale durant les premiers mois après sa conversion.

Ces instruments concentrent aujourd'hui près de 3,7 millions d'ETH, dont un peu moins de la moitié sont détenus par Grayscale, qui reste en pôle position, suivi de près par BlackRock, puis Fidelity.

Ces trois ETF représentent à eux seuls près de 95 % des avoirs totaux des ETF Ether Spot US, qui regroupe au total 3 % de l'offre d'ETH en circulation.

Figure 6 : Soldes des ETF Ether Spot aux États-Unis

Il est aussi possible d'estimer le prix d'achat moyen des ETF Ether Spot, en se basant sur un prix actuel de ~ 2 500 dollars :

le coût de base moyen de Fidelity est de 3 379 dollars , pour une rentabilité moyenne de - 26,0% ;

, pour une rentabilité moyenne de ; le coût de base moyen de BlackRock est de 3 302 dollars , pour une rentabilité moyenne de - 24,2% ;

, pour une rentabilité moyenne de ; le coût de base moyen de Grayscale est de 2 824 dollars, pour une rentabilité moyenne de - 11,4%.

Contrairement aux investisseurs des ETF Bitcoin Spot, les capitaux investis sur l'ETH n'ont pas performé de manière importante, sous-performant même le reste du marché.

La perte latente modérée de Grayscale s'explique aussi par la faible popularité de ce dernier. Les ETF de BlackRock étant plus actifs, cela explique son coût de base moyen plus élevé, augmenté par les entrées de capitaux les plus récentes.

Figure 7 : Prix d'achat moyen des ETF de BlackRock, Grayscale et Fidelity

Synthèse de cette analyse on-chain sur Bitcoin et Ether

Si le Bitcoin progresse vers la phase finale de son cycle haussier, l'ETH accuse d'un retard de performance majeur, n'ayant pas pu franchir son ATH de 2021.

Cette raison explique en grande partie la popularité grandissante des ETF Bitcoin Spot américains, qui attirent des volumes de capitaux bien supérieurs à ceux de l'Ether, lancés courant 2024.

Un des points les plus impressionnants est la différence de performance nette entre les acheteurs d'ETF BTC (en profit d'au moins + 39,1% en moyenne) contre les acheteurs d'ETF ETH (en perte d'au moins - 11,4% en moyenne).

Retrouvez des analyses exclusives du Prof. Chaîne sur Cryptoast Academy, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en cryptomonnaies. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements cryptos.

Sources – Figures 1 à 7 : Glassnode

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital