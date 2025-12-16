Comment la DeFi pourrait révolutionner la gestion financière des clubs de foot ?

Le modèle financier traditionnel appliqué à la gestion des clubs de foot professionnels traverse actuellement une période difficile. La finance décentralisée (DeFi) pourrait-elle s’imposer comme une solution plus efficace pour gérer les flux de trésorerie grâce à la tokenisation ?

DeFi : la solution pour gérer les clubs de foot professionnels ?

Le secteur du football professionnel français se heurte actuellement - et depuis de nombreuses années - à des problèmes récurrents de trésorerie en lien direct à la gestion de son modèle financier, largement alimenté par les revenus associés aux médias et aux droits de diffusion.

Pourtant, ce secteur affiche un impact économique estimé à 5,3 milliards d’euros pour l’année 2023, au point de représenter 0,21 % du PIB national sur cette période. Des résultats impressionnants qui cachent pourtant une industrie structurellement déficitaire, notamment du fait de sa dépendance à des flux de trésorerie incertains.

✍️ Qu'est-ce que la tokenisation et quels secteurs transforme-t-elle ?

Une situation d'endettement qui pèse actuellement 2,8 milliards de dollars au total sur l'ensemble de la Ligue 1, largement accentuée par les délais de paiement de leurs droits médiatiques. De ce fait, les clubs font appel aux banques afin de pouvoir accéder plus tôt à ce capital, en payant dans le même temps des frais considérables.

Pourtant, un autre modèle semble envisageable à l'aide de la finance décentralisée (DeFi), en permettant par exemple aux clubs d'utiliser ces droits conséquents comme garantie sur un protocole orienté Real World Asset (RWA) afin de pourvoir accéder plus rapidement à leurs fonds.

Decentral : Un nouveau chapitre pour la « SportFi »

La tokenisation pourrait-elle permettre d'écrire un nouveau chapitre du secteur de la finance appliquée au sport (SportFi) ? Les membres du projet Chiliz en sont persuadés, grâce à l'implantation du projet Decentral sur sa blockchain native (Chiliz Chain), présenté comme « le premier protocole Real World Asset (RWA) conçu spécifiquement pour apporter de la liquidité au financement des opérations liées aux droits médiatiques du football ».

Dans les faits, ce protocole « mobilise de la liquidité pour avancer des créances issues des droits de diffusion, des sponsoring et d’autres accords, tout en permettant à des investisseurs du monde entier d’obtenir une exposition à des actifs du monde réel provenant de l’industrie du sport ». Ou comment remplacer les intermédiaires bancaires et leurs frais exorbitants par une solution B2B construite sur la blockchain.

🗞️ Tether propose d'acheter le club de foot de la Juventus

Decentral tokenise la créance, créant un pool d'1 million de dollars en USDC sur Chiliz Chain. Les clubs reçoivent de l'argent comptant à l'avance, les diffuseurs conservent leurs contrats et les fournisseurs de liquidité fournissent l'USDC en générant un rendement de 12 % APY. Chiliz

Avec cette formule innovante, le protocole Decentral « crée une place de marché décentralisée et sans autorisation (permissionless) » capable de faire circuler des capitaux jusque-là indisponibles, alors même qu'ils sont importants et programmés. De quoi permettre aux clubs de Ligue 1 d'améliorer leurs situations compliquées en permettant à l’innovation de rencontrer l’opportunité.

Source : Chiliz

