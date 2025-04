Comment Binance veut redevenir maître aux États-Unis tout en se rapprochant du clan Trump

Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, aurait entamé un dialogue en toute discrétion avec le département du Trésor américain afin de se délester de certains contrôles aux États-Unis.

Selon une enquête du Wall Street Journal, le PDG de Binance, Richard Teng, ainsi que la directrice juridique de l'exchange Eleanor Hughes, ont demandé la levée ou au moins la réduction de la surveillance imposée à la plateforme depuis l’accord conclu en novembre 2023 avec la justice américaine.

🥇 Quelles sont les meilleures plateformes pour acheter des cryptomonnaies ?

Cet accord faisait suite à un règlement record de 4,3 milliards de dollars, dans lequel Binance et son fondateur Changpeng Zhao ont reconnu avoir violé les lois anti-blanchiment américaines. En conséquence, 2 organes de surveillance indépendants avaient été désignés pour superviser la conformité de la plateforme, pour des durées respectives de 3 et 5 ans.

Mais dans le contexte politique actuel, Binance semble vouloir accélérer son retour aux États-Unis. Depuis l’élection de Donald Trump, le secteur blockchain s'est quelque peu libéré dans le pays de l'Oncle Sam.

Cela s'est illustré notamment par la création historique d'une « task force crypto », d'une réserve stratégique en Bitcoin, ou encore par les abandons simultanés de poursuites par la SEC envers de nombreuses sociétés opérant dans le domaine des cryptomonnaies telles que Kraken, Ripple, Gemini, Uniswap, Coinbase ou encore Yuga Labs.

En parallèle de ses négociations avec le Trésor, Binance discuterait d’un partenariat avec World Liberty Financial (WLFI), le projet crypto lancé par des proches de Donald Trump, dont son fils Eric. En parallèle de ses achats de cryptomonnaies, le projet WLFI a récemment fait parler de lui pour avoir annoncé un airdrop d'USD1, son stablecoin discrètement lancé sur la BNB Chain… qui n'est d'autre que la blockchain de Binance.

Le plus grand exchange crypto au monde envisagerait d'ailleurs de lister l'USD1 sur sa plateforme, ce qui représenterait une rampe de lancement massive pour ce projet étant donné le poids colossal que représente Binance. Autrement dit, pour la famille Trump, ce partenariat pourrait se traduire par des profits considérables.

Derrière cette collaboration se dessine aussi une manœuvre plus personnelle : CZ chercherait à obtenir une grâce présidentielle, après avoir purgé une peine de quatre 4 de prison. Selon le Wall Street Journal, des négociations ont été entamées en ce sens, dans un contexte plus favorable à une réhabilitation politique des figures de la crypto.

🗞️ Aux États-Unis – Droits de douane de Trump : un cauchemar pour les mineurs de Bitcoin américains

Cela a cependant été nié par l'intéressé, qui a accusé à de nombreuses reprises le WSJ d'avoir menti ou déformé la réalité. Le journal n'a toutefois jamais rétracté quelque article que ce soit :

WSJ is really TRYING here. They seem to have forgotten who went to prison and who didn't. 🤯

People who become gov witnesses don't go to prison. They are protected.🤷‍♂️

I heard someone paid WSJ employees to smear me.😅 https://t.co/xqpnBwvlmi

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) April 12, 2025