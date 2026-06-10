Jusqu'à 19 800 $ de récompenses à débloquer : comment fonctionne le nouveau bonus de Binance ?

Binance a revu son programme de bienvenue à la hausse. Les nouveaux utilisateurs qui s'inscrivent via un lien de parrainage peuvent désormais débloquer jusqu'à 19 800 $ de récompenses, réparties en 2 étapes et conditionnées à la réalisation de missions. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau bonus de bienvenue de Binance.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Binance France (en savoir plus)

Alors que le prix du Bitcoin évolue aujourd'hui autour de 60 000 $, bien en dessous de son record de 126 000 $, certains y voient une fenêtre intéressante pour se positionner sur le marché. Si les cryptomonnaies vous intéressent, c'est peut-être le bon moment pour franchir le pas,ou tout simplement pour faire vos premiers pas sur une plateforme d'échange.

Binance, leader mondial des plateformes crypto en volume, permet justement d'acheter, de vendre et de conserver des centaines de cryptomonnaies, avec une offre qui va du simple achat au comptant (Spot) jusqu'aux produits les plus avancés, en passant par l'épargne (Earn). Et pour les nouveaux venus, la plateforme propose actuellement un bonus de bienvenue renforcé qui peut atteindre 19 800 $ de récompenses.

Comment fonctionne le nouveau bonus de bienvenue de Binance ?

Le principe est simple : à votre inscription sur Binance, la plateforme vous attribue une série de missions à compléter pour récupérer des récompenses distribuées sous forme de bons (vouchers). Ces missions et ces récompenses sont organisées en deux étapes.

Étape 1, à l'inscription. Dès la création de votre compte Binance, vous recevez une première série de tâches dont les récompenses peuvent atteindre 100 $. Ces missions sont accessibles immédiatement sans condition de vérification d'identité.

S'inscrire sur Binance et débloquer son bonus de bienvenue

Étape 2, après le KYC. En complétant la vérification d'identité (KYC), vous débloquez une seconde série de tâches, par paliers, dont les récompenses peuvent grimper jusqu'à 19 700 $. Attention : si le KYC n'est pas réalisé dans les 30 jours suivant l'inscription, cette seconde étape (et donc l'essentiel des récompenses) ne sera pas attribuée.

Les paliers de l'étape 2 fonctionnent selon un système de dépôt net et de volume de trading à atteindre dans un délai imparti :

Palier Dépôt net Volume de trading Délai Récompense 1 ≥ 100 $ ≥ 3 000 $ 7 jours Jusqu'à 100 $ 2 ≥ 200 $ ≥ 10 000 $ 7 jours Jusqu'à 200 $ 3 ≥ 500 $ ≥ 30 000 $ 7 jours Jusqu'à 400 $ 4 ≥ 2 000 $ ≥ 500 000 $ 14 jours Jusqu'à 1 000 $ 5 ≥ 5 000 $ ≥ 5 000 000 $ 14 jours Jusqu'à 3 000 $ 6 ≥ 10 000 $ ≥ 20 000 000 $ 30 jours Jusqu'à 5 000 $ 7 ≥ 20 000 $ ≥ 50 000 000 $ 30 jours Jusqu'à 10 000 $

Comment s'inscrire et activer vos missions ?

Pour profiter de ce bonus de bienvenue, la marche à suivre tient en quelques étapes :

S'inscrire sur Binance via un lien de parrainage dédié (vous pouvez utiliser le nôtre si vous n'avez pas de parrain) ;

Compléter la vérification d'identité (KYC) dans les 30 jours pour débloquer l'étape 2 ;

Effectuer un dépôt et réaliser le volume de trading correspondant au palier visé dans le délai imparti ;

Récupérer vos bonus une fois chaque mission validée.

Le plus simple reste de créer votre compte dès maintenant pour faire activer vos premières missions, puis de suivre votre progression directement dans l'application.

S'inscrire sur Binance et débloquer son bonus de bienvenue

Des récompenses qui varient selon votre profil et votre région

C'est le point essentiel à garder en tête : le montant de 19 800 $ correspond à un plafond, pas à un bonus garanti pour tout le monde. Pour atteindre les paliers les plus élevés, il faut générer des volumes de trading considérables (jusqu'à 50 millions de dollars pour le dernier palier). Dans les faits, la grande majorité des utilisateurs se situera sur les premiers paliers, lesquels restent accessibles.

Deux autres nuances importantes. D'abord, la valeur d'une récompense est garantie une fois la mission validée, mais sa nature peut varier. Concrètement, le type de bon que vous recevez peut varier : remises sur les commissions, bons d'essai Binance Earn, bons de position, etc. Ensuite, certains types de bons ne sont tout simplement pas distribués en France. Les contrats à terme (futures) n'y étant pas autorisés, les bons liés aux futures ne seront par exemple pas attribués aux utilisateurs français.

C'est pourquoi Binance invite chaque utilisateur à consulter directement le Centre des récompenses (Reward Hub) depuis l'application pour connaître ses missions réelles.

Pourquoi s'intéresser à cette offre de Binance ?

L'intérêt de cette nouvelle offre de Binance tient surtout à son accessibilité. Dès l'inscription et sans condition de dépôt, l'étape 1 donne déjà accès à des récompenses pouvant atteindre 100 $. Les premiers paliers de l'étape 2 restent eux aussi à la portée d'un utilisateur classique avec des seuils de dépôt et de volume raisonnables.

L'approche par missions a aussi le mérite d'être progressive : vous ne débloquez que ce que vous complétez réellement sans engagement sur les paliers supérieurs. Pour quelqu'un qui souhaitait de toute façon découvrir ou utiliser Binance, c'est un bonus de bienvenue à ne pas négliger à condition de bien vérifier dans le Reward Hub les missions qui vous sont effectivement attribuées.

S'inscrire sur Binance et débloquer son bonus de bienvenue

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