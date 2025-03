Comment acheter des actions Alstom en 2025 ?

Vous souhaitez investir dans les actions Alstom, mais vous ignorez comment fait ? L'achat d'actions Alstom nécessite de passer par une plateforme dédiée aux investissements boursiers. Ce guide simple et détaillé vous explique toutes les étapes pour acquérir facilement des actions Alstom en 2025.

Où acheter des actions Alstom ?

Vous réfléchissez à investir dans les actions Alstom ? Pour réaliser votre achat d’actions Alstom, il est recommandé de passer par une plateforme spécialisée dans les investissements financiers. Voici une liste (non exhaustive) de plateformes à considérer :

🖥️ Plateforme 💲 Frais 💰 Verse des dividendes ? eToro Pas de frais, mais présence d'un spread Selon les actions Trade Republic 1 € par opération Selon les actions Bitpanda Pas de frais, mais présence d'un spread Oui XTB Pas de frais, mais présence d'un spread Selon les actions et prélève une commission

Simple à utiliser, sécurisée et régulée en France, la plateforme eToro convient parfaitement aux investisseurs débutants souhaitant acheter des actions Alstom.

Acheter des actions sur eToro



Guide pour acheter des actions Alstom via eToro

Fondée en 2007, eToro est une plateforme pionnière spécialisée dans l'investissement en ligne. Elle propose une large gamme d’actifs financiers, tels que des actions, des ETF, des devises, des matières premières ainsi que des cryptomonnaies.

Pour acquérir des actions Alstom sur eToro, procédez comme suit :

Créez votre compte sur la plateforme (lien d’affiliation) et complétez la vérification de votre identité (procédure KYC) ;

Déposez des fonds en euros par carte bancaire ou via un virement ;

Achetez facilement vos actions Alstom en seulement quelques clics.

Consultez ce guide détaillé pour créer votre compte eToro et investir dans des actions Alstom rapidement 👇

Comment ouvrir un compte sur eToro ?

Pour créer un compte sur eToro, cliquez sur le bouton ci-dessous (lien d'affiliation). Une fois arrivé sur la page principale, cliquez simplement sur le bouton « Commencer à investir » en bas à gauche :

Acheter des actions sur eToro



Après avoir accédé à la page d'inscription, plusieurs options s'offrent à vous : vous pouvez vous inscrire en utilisant votre compte Facebook ou Google (Gmail), ou bien opter pour une inscription classique en indiquant un pseudonyme, une adresse e-mail valide et un mot de passe sécurisé.

Afin de compléter votre inscription sur eToro et procéder à l’achat d’actions Alstom, vous devrez renseigner quelques informations complémentaires destinées à vérifier votre identité : transmettre une pièce d’identité valide, confirmer votre numéro de téléphone et remplir un court questionnaire. Cette procédure obligatoire permet à eToro de respecter les exigences réglementaires applicables en France.

Comment déposer des euros sur eToro ?

Lorsque votre compte eToro est ouvert et validé, il vous reste à effectuer un dépôt en euros afin de pouvoir acheter des actions Alstom. Pour cela, cliquez simplement sur le bouton « Dépôt de fonds », situé en bas à gauche de votre tableau de bord :

Avant de poursuivre, il est important de préciser que votre solde sur eToro s'affichera en dollars américains (USD), et que toutes vos transactions seront effectuées dans cette devise. Cependant, pas d'inquiétude : lors de votre dépôt, vos euros seront automatiquement convertis en dollars.

Pour approvisionner votre compte eToro, vous pouvez choisir entre deux méthodes : le virement bancaire ou le paiement par carte bancaire. Voici les détails de chacune de ces méthodes pour vous aider dans votre choix :

Carte Bancaire Virement bancaire Montant minimum (1er dépôt) 50 $ 500 $ Taux de change Moins avantageux Plus avantageux Exécution Instantanée De 4 à 7 jours ouvrables

Vous avez besoin d’assistance pour créditer votre compte eToro ? Sélectionnez ci-dessous la méthode de paiement que vous souhaitez utiliser pour obtenir des instructions détaillées :

Comment réaliser un dépôt en utilisant une carte bancaire ? Si vous souhaitez alimenter votre compte eToro en utilisant une carte de crédit/débit, voici les étapes à suivre : Choisissez l'option « Carte de crédit » dans le menu déroulant ;

Inscrivez le numéro de votre carte de crédit/débit dans l'espace réservé ;

Précisez la date d'expiration de votre carte ;

Inscrivez le code CVC à 3 chiffres situé à l'arrière de votre carte. Après avoir fourni ces détails et validé l'opération, votre compte eToro sera crédité en quelques instants. La transaction sera affichée sous le nom « eToro (Europe) Ltd. » dans l'application de votre banque.

Comment effectuer un dépôt par le biais d'un transfert bancaire ? Si vous souhaitez effectuer un dépôt sur votre compte eToro via un transfert bancaire, voici les étapes à suivre : Choisissez « Virement bancaire » comme méthode de paiement et appuyez sur « Continuer ». Les coordonnées de la banque associée à eToro apparaîtront et vous seront également envoyées par e-mail ;

Connectez-vous à votre compte bancaire en ligne (ou rendez-vous à votre agence bancaire) pour réaliser le transfert de fonds ;

Il est crucial de noter l'identifiant de transaction . Ce numéro est nécessaire pour qu'eToro puisse lier les fonds qu'il reçoit à votre compte sur leur plateforme.

. Ce numéro est nécessaire pour qu'eToro puisse lier les fonds qu'il reçoit à votre compte sur leur plateforme. Il est IMPÉRATIF d'inclure cet identifiant lors de votre transfert, généralement dans le champ intitulé « Mémo », « Message » ou « Référence de votre virement » du formulaire. Sachez que les dépôts par virement bancaire sur eToro nécessitent généralement entre 4 à 7 jours ouvrables pour être traités.

Acheter des actions sur eToro



Acheter des actions Alstom en 2 minutes

Votre compte eToro est approvisionné en euros ? Vous pouvez désormais acheter facilement des actions Alstom en suivant ces quelques étapes :

Recherchez « Alstom » dans la barre de recherche.

» dans la barre de recherche. Cliquez sur « Investissez ».

Une fenêtre apparaîtra alors, indiquant le prix actuel d’une action Alstom (ici 22,07 €). Renseignez le montant que vous souhaitez investir (par exemple 100 $), puis cliquez sur « Placer un ordre » afin de finaliser votre achat d’actions Alstom !

Vous aurez ainsi en votre possession un CFD (« Contract for Difference ») portant sur l'action Alstom. Concrètement, vous ne détenez pas directement l’action elle-même, mais un contrat qui reproduit fidèlement l’évolution de son cours sur les marchés financiers.

Si vous êtes débutant en matière d’investissement, il est conseillé de ne pas utiliser l’effet de levier. Maintenez donc le paramètre sur x1 afin de limiter au maximum les risques associés à ce type d'instrument financier.

Faut-il acheter l'action Alstom en 2025 ?

L’année 2025 s’annonce décisive pour Alstom, l’un des leaders mondiaux du transport ferroviaire. Après une année 2024 marquée par des défis financiers et une pression accrue sur ses marges, l’entreprise aborde cette nouvelle année avec des perspectives contrastées. Entre ambitions industrielles et contraintes économiques, est-il intéressant d’acheter l’action Alstom en 2025 ?

Alstom, un acteur clé du ferroviaire en quête de stabilité

Alstom s’impose depuis plusieurs années comme un acteur incontournable du transport ferroviaire grâce à son expertise dans la fabrication de trains à grande vitesse, de métros et de tramways. La transition vers des mobilités durables et la croissance des infrastructures ferroviaires dans plusieurs régions du monde constituent des moteurs de croissance solides pour l’entreprise.

La demande pour des solutions de transport écologiques reste soutenue par des politiques publiques favorisant les infrastructures ferroviaires. L’Union européenne et plusieurs autres gouvernements continuent d’investir massivement dans des projets de modernisation et d’extension des réseaux ferroviaires, ce qui bénéficie directement à l’action Alstom.

Malgré des difficultés financières rencontrées en 2024, l’entreprise a annoncé des mesures de réduction des coûts et d’optimisation opérationnelle qui devraient améliorer sa rentabilité. La montée en puissance de ses activités de services, qui offrent des marges plus élevées que la vente de matériel roulant, pourrait également constituer un levier important pour sa performance financière.

Enfin, le carnet de commandes d’Alstom reste impressionnant, avec des contrats majeurs signés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Cette visibilité sur plusieurs années rassure les investisseurs quant à la stabilité de son chiffre d’affaires futur.

Quels défis pour Alstom en 2025 ?

Malgré ces éléments positifs, Alstom fait face à plusieurs risques qui pourraient freiner la progression de son action en bourse :

Pression sur les marges : en 2024, l’entreprise a été confrontée à des surcoûts sur certains projets, notamment liés à l’inflation des matières premières et aux tensions sur les chaînes d’approvisionnement. Si ces facteurs persistent en 2025, Alstom pourrait avoir du mal à améliorer significativement sa rentabilité ;

: en 2024, l’entreprise a été confrontée à des surcoûts sur certains projets, notamment liés à l’inflation des matières premières et aux tensions sur les chaînes d’approvisionnement. Si ces facteurs persistent en 2025, Alstom pourrait avoir du mal à améliorer significativement sa rentabilité ; Endettement du groupe : l’acquisition de Bombardier Transport en 2021 a considérablement alourdi le bilan financier d’Alstom. Les investisseurs surveillent de près sa capacité à générer du cash-flow pour réduire cette dette. Une augmentation des taux d’intérêt pourrait rendre plus difficile le refinancement de certaines obligations et peser sur l’action Alstom en bourse ;

: l’acquisition de Bombardier Transport en 2021 a considérablement alourdi le bilan financier d’Alstom. Les investisseurs surveillent de près sa capacité à générer du cash-flow pour réduire cette dette. Une augmentation des taux d’intérêt pourrait rendre plus difficile le refinancement de certaines obligations et peser sur l’action Alstom en bourse ; Concurrence accrue : des acteurs chinois, comme CRRC, mais aussi d’autres industriels européens, se positionnent agressivement sur les nouveaux appels d’offres. Alstom devra donc redoubler d’efforts pour défendre ses parts de marché et maintenir sa compétitivité.

En résumé, savoir s’il est intéressant d’investir dans l’action Alstom en 2025 dépendra avant tout de votre profil d’investisseur. Pour ceux qui recherchent une entreprise positionnée sur une tendance de long terme, avec une forte demande structurelle pour le ferroviaire, Alstom peut constituer une opportunité. Son carnet de commandes, son positionnement stratégique et ses efforts d’optimisation sont des atouts indéniables.

Acheter des actions sur eToro



FAQ : Questions fréquentes sur l'action Alstom

✅ Qu'est-ce que Alstom ? Alstom est une multinationale française spécialisée dans les transports ferroviaires. L'entreprise conçoit, fabrique et fournit des systèmes de mobilité complets, incluant trains à grande vitesse (TGV), trains régionaux, métros, tramways, ainsi que des solutions de signalisation ferroviaire, de maintenance et d'infrastructures pour des opérateurs publics et privés à travers le monde.

✅ Quels sont les principaux concurrents de Alstom et comment affectent-ils le cours de l'action ? Les principaux concurrents d'Alstom sont Siemens Mobility (Allemagne), CRRC (Chine), Hitachi Rail (Japon) et Stadler Rail (Suisse). La performance financière, la conquête de nouveaux contrats, les innovations technologiques et les choix stratégiques de ces entreprises concurrentes influencent directement la valorisation boursière d'Alstom. Par exemple, la perte ou la conquête d'importants marchés ferroviaires par l'un de ces concurrents peut impacter positivement ou négativement l'action Alstom en bourse.

✅ Est-ce que Alstom verse des dividendes ? Oui,

