C'est votre dernière chance de recevoir une action Veolia (29 €) gratuitement avec XTB

Il ne vous reste qu'une semaine pour recevoir gratuitement une action Veolia de la part de XTB. Découvrez les étapes à suivre pour profiter de cette offre exceptionnelle.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec XTB S.A (en savoir plus)

Une offre de bienvenue disponible jusqu'au 15 décembre

Lancée pour accompagner la croissance de la plateforme d'investissement XTB, qui compte désormais plus de 2 millions d'utilisateurs dans le monde, cette opération permet aux nouveaux inscrits de débuter avec une action Veolia (valorisée aux alentours de 29 €).

Si vous souhaitez faire vos premiers pas dans l'investissement en Bourse, c'est donc l'occasion rêvée de commencer et recevant gratuitement une véritable action d'une entreprise française.

Pour en profiter, voici les quelques conditions à remplir :

Ouvrez un compte sur XTB avant le 15 décembre 2025 (16h00 CET) 👇

Acceptez les conditions de participation à l'offre ;

Validez votre identité (vérification KYC) ;

Effectuez un premier dépôt (virement ou carte bancaire, sans montant minimum imposé) ;

L'action Veolia sera créditée sur votre compte peu après la validation !

L'un des avantages de cette offre est la flexibilité laissée à l'investisseur concernant l'action reçue. En effet, vous pouvez conserver le titre Veolia en portefeuille et espérer que son cours grimpe ou bien revendre l'action immédiatement et allouer ces fonds à d'autres actifs disponibles chez XTB (actions américaines, ETF, etc.).

Cette offre est une manière concrète de découvrir le fonctionnement de la plateforme XTB et de passer ses premiers ordres sans engagement financier important.

XTB est votre porte d'entrée vers l'investissement

Si XTB attire autant de nouveaux clients, c'est aussi pour la structure de son offre globale, adaptée aussi bien aux débutants qu'aux investisseurs actifs.

Voici les principaux services accessibles une fois votre compte ouvert :

PEA à frais réduits : 0 % de commission sur les actions et ETF jusqu'à 100 000 €* de transactions mensuelles (hors frais de change de 0,5 % pour les devises étrangères) ;

: 0 % de commission sur les actions et ETF jusqu'à 100 000 €* de transactions mensuelles (hors frais de change de 0,5 % pour les devises étrangères) ; Un catalogue large : Accès à plus de 9 000 instruments financiers (actions, ETF) ;

: Accès à plus de 9 000 instruments financiers (actions, ETF) ; Exposition aux cryptomonnaies : Des ETN sur le Bitcoin et d'autres crypto-actifs pour investir dans un cadre régulé ;

: Des ETN sur le Bitcoin et d'autres crypto-actifs pour investir dans un cadre régulé ; Gestion simplifiée : Un portefeuille électronique (e-Wallet) pour faciliter les dépôts et retraits depuis l'application ;

: Un portefeuille électronique (e-Wallet) pour faciliter les dépôts et retraits depuis l'application ; Support client : Un service client disponible en français ;

: Un service client disponible en français ; xStation5 : XTB propose une plateforme de trading pour les utilisateurs actifs et les traders.

👉 Retrouvez notre avis complet sur XTB pour en savoir plus

*Des frais de change peuvent s'appliquer. Au-delà des 100 000 € de transactions par mois, les commissions sont de 0,2 %.

