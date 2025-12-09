C'est votre dernière chance de recevoir une action Veolia (29 €) gratuitement avec XTB

Il ne vous reste qu'une semaine pour recevoir gratuitement une action Veolia de la part de XTB. Découvrez les étapes à suivre pour profiter de cette offre exceptionnelle.

le 9 décembre 2025 à 10:00.

2 minutes de lecture

author image

Clément Wardzala

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec XTB S.A (en savoir plus)

Une offre de bienvenue disponible jusqu'au 15 décembre

Lancée pour accompagner la croissance de la plateforme d'investissement XTB, qui compte désormais plus de 2 millions d'utilisateurs dans le monde, cette opération permet aux nouveaux inscrits de débuter avec une action Veolia (valorisée aux alentours de 29 €).

Si vous souhaitez faire vos premiers pas dans l'investissement en Bourse, c'est donc l'occasion rêvée de commencer et recevant gratuitement une véritable action d'une entreprise française.

Pour en profiter, voici les quelques conditions à remplir :

Obtenez votre action Veolia gratuitement en créant un compte sur XTB
Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital (en savoir plus)
  • Acceptez les conditions de participation à l'offre ;
  • Validez votre identité (vérification KYC) ;
  • Effectuez un premier dépôt (virement ou carte bancaire, sans montant minimum imposé) ;
  • L'action Veolia sera créditée sur votre compte peu après la validation !

L'un des avantages de cette offre est la flexibilité laissée à l'investisseur concernant l'action reçue. En effet, vous pouvez conserver le titre Veolia en portefeuille et espérer que son cours grimpe ou bien revendre l'action immédiatement et allouer ces fonds à d'autres actifs disponibles chez XTB (actions américaines, ETF, etc.).

Cette offre est une manière concrète de découvrir le fonctionnement de la plateforme XTB et de passer ses premiers ordres sans engagement financier important.

XTB Action Veolia Offerte

XTB est votre porte d'entrée vers l'investissement

Si XTB attire autant de nouveaux clients, c'est aussi pour la structure de son offre globale, adaptée aussi bien aux débutants qu'aux investisseurs actifs.

Voici les principaux services accessibles une fois votre compte ouvert :

  • PEA à frais réduits : 0 % de commission sur les actions et ETF jusqu'à 100 000 €* de transactions mensuelles (hors frais de change de 0,5 % pour les devises étrangères) ;
  • Un catalogue large : Accès à plus de 9 000 instruments financiers (actions, ETF) ;
  • Exposition aux cryptomonnaies : Des ETN sur le Bitcoin et d'autres crypto-actifs pour investir dans un cadre régulé ;
  • Gestion simplifiée : Un portefeuille électronique (e-Wallet) pour faciliter les dépôts et retraits depuis l'application ;
  • Support client : Un service client disponible en français ;
  • xStation5 : XTB propose une plateforme de trading pour les utilisateurs actifs et les traders.
Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital (en savoir plus)

👉 Retrouvez notre avis complet sur XTB pour en savoir plus

*Des frais de change peuvent s'appliquer. Au-delà des 100 000 € de transactions par mois, les commissions sont de 0,2 %.

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

