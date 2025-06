Coinbase dévoile une carte de paiement crypto avec cashback en Bitcoin

Les offres de cartes de paiement crypto se multiplient, en partenariat avec les principaux exchanges. Une course au sein de laquelle la plateforme Gemini a donné la tendance dès 2021, avec l’ajout de cashback en Bitcoin. Et c’est désormais le géant Coinbase qui dévoile sa version One Card avec 4 % de récompenses en BTC.