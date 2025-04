La Chine serait-elle en train de vendre discrètement des Bitcoins saisis ?

Officiellement, les échanges de Bitcoin sont interdits en Chine. Mais certaines provinces trouveraient des moyens pour esquiver le contrôle central de Pékin et vendre des cryptomonnaies. Selon un rapport de Reuters, les gouvernements locaux font en effet usage d’un vide légal

Les provinces chinoises feraient ainsi appel à des sociétés privées qui vendent les BTC pour leur compte. En retour, elles reçoivent des fonds pour réalimenter leurs coffres – l’économie chinoise a ralenti sur fond de tension économique avec les États-Unis. La société Jiafenxiang aurait ainsi vendu 3 milliards de dollars sur les marchés internationaux, pour le compte de gouvernements locaux.

