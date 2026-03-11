Changpeng Zhao serait maintenant plus riche que Bill Gates, mais peut-on en être certain ?

Après une mise à jour mardi, Changpeng Zhao serait passé devant Bill Gates au classement des milliardaires de Forbes. Peut-on se fier aux sommes avancées ?

Forbes estime que Changpeng Zhao est plus riche que Bill Gates

Selon le classement des milliardaires de Forbes, Changpeng Zhao (CZ), le fondateur de l’exchange de cryptomonnaies Binance, serait désormais plus riche que Bill Gates.

En effet, si l’on se fie audit classement, CZ pointe à la 17e place, avec une fortune estimée à 110 milliards de dollars, là où le cofondateur de Microsoft occupe la 19e place, grâce à un patrimoine valorisé à 108 milliards de dollars :

Extrait du classement des milliardaires de Forbes

Ainsi, Changpeng Zhao n’aurait jamais été aussi riche, bien que celui-ci ne semble pas d’accord avec les estimations de Forbes, comme il l’a fait remarquer ce matin sur X :

Je n'ai pas lu l'article de Forbes, mais si vous regardez juste le petit graphique, vous savez que c'est faux. Les prix des cryptomonnaies ont déjà chuté de plus de 50 % en 2026. Et ma fortune a augmenté ? J'espère qu'ils feront preuve d'un peu de bon sens et de logique élémentaire.

Avec un tel raisonnement, nous ne pouvons évidemment que lui donner raison : les principales cryptomonnaies détenues par CZ étant du BNB et du BTC, et ces 2 actifs ont respectivement perdu 53,2 % et 44,9 % depuis leur plus haut historique (ATH) du mois d’octobre dernier.

Toutefois, Forbes ne s'appuie pas uniquement sur les cryptomonnaies détenues par le fondateur de Binance, mais sur sa participation dans l’exchange. En se basant sur les documents juridiques de l’enquête dont à fait l’objet Binance et son fondateur, Forbes estime que CZ détiendrait 90 % des parts de l’entreprise.

En outre, le média met en avant que « d’après des échanges avec des acteurs du secteur et des comparaisons avec d'autres plateformes d'échange de cryptomonnaies », Binance pourrait être valorisée à près de 100 milliards de dollars. Entre autres, ce résultat serait obtenu en tenant compte du fait que l’exchange capterait 38 % des parts de marché pour un volume de transactions de plus de 30 000 milliards de dollars par an.

Compte tenu de cette méthodologie, nous pouvons donc rapidement en identifier les limites. Lorsqu’il s’agit d’entreprises cotées en bourse, il est relativement aisé d’estimer la fortune d’un investisseur, la majorité des informations étant publiques. Dans le cas de sociétés privées comme Binance, toute estimation peut rapidement conduire à des erreurs, faute d’éléments probants à se mettre sous la dent.

Tant que l'entreprise ne fournira pas d'éléments concrets sur lesquels baser des estimations plus précises, la position de Changpeng Zhao dans le classement de Forbes sera donc toujours à considérer avec du recul.

Sources : X, Forbes, Image : Web Summit via Flickr (CC BY 2.0 DEED)

