Voici le pays le plus favorable au minage de Bitcoin (BTC), selon cette étude

Dans sa dernière étude, Hashlabs s'intéresse aux pays où il serait le plus intéressant de miner du Bitcoin (BTC). Quelles sont les juridictions qui se démarquent le plus, et, à l'inverse, quelles sont les moins intéressantes ?

Oman : une destination privilégiée pour miner du Bitcoin ?

Lorsque l’on souhaite miner du Bitcoin (BTC) au niveau industriel, plusieurs notions sont à considérer. Bien entendu, le coût de l’énergie occupe une place prépondérante, mais d’autres facteurs, comme la légalité, la fiscalité ou bien les conditions d’opérations, viennent évidemment pencher dans la balance.

Pour tenter de déterminer le pays où il était le plus intéressant de miner, Hashlabs a mené une enquête auprès des acteurs de l’écosystème, afin de mettre au point un indice baptisé « Ease to Mine » (EMI), attribuant un score allant de 0 à 1 sur 5 critères différents. Lesdits critères sont ensuite pondérés en fonction de leur importance stratégique, permettant ainsi de classer les 18 pays étudiés :

EMI des 18 pays étudiés

Comme le montre le classement ci-dessus, Oman semble la juridiction la plus appropriée, suivie de près par les Émirats arabes unis, puis de l’Islande. À l’inverse, l’Australie semble être particulièrement défavorable au minage de Bitcoin, comparée aux autres pays du classement.

Pour Oman, comme pour les Émirats arabes unis, les conditions d'exploitation sont un point faible, notamment en raison des fortes chaleurs. Toutefois, ces régions possèdent d’autres avantages qui font largement grimper la note finalement, comme le rapport le précise pour Oman :

Oman obtient un score de 0,75, le plus élevé de l'indice de référence pour les conditions d'exploitation globales du secteur. Cette performance remarquable s'explique en grande partie par un cadre réglementaire et fiscal extrêmement favorable, conçu pour encourager le développement de centres de données dédiés au minage. Ce cadre inclut notamment la participation directe de l'État dans une société minière et de nombreuses zones économiques franches offrant des avantages fiscaux.

Pour sa part, l’Australie arrive dernière, que ce soit en raison du coût de son énergie ou bien de son cadre juridique :

L'Australie est le pays le moins performant de l'indice, avec un score de 0,28, principalement en raison de réglementations environnementales strictes qui pèsent lourdement sur le cadre juridique et le processus d'autorisation, ainsi que d'un marché de l'électricité structurellement coûteux (55,0 à 65,0 $/MWh) et d'un environnement opérationnel défavorable.

Bien entendu, tous ces résultats sont à relativiser. Ainsi, bien que l'Australie soit la moins bien classée de cette étude, avancer qu'elle serait le pire pays du monde pour miner du Bitcoin serait faux. Avec 48 répondants à l'étude, les scores peuvent aussi être nuancés. Par exemple, un imposant projet mettra nécessairement plus de temps à obtenir ses autorisations qu'une petite structure, ce qui peut causer des grandes variations de résultats dans le facteur d'étude associé.

Malgré tout, cela offre un panorama intéressant des différentes juridictions pouvant jouer un rôle majeur dans l'industrie du minage.

Source : Hashlabs

