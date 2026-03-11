Voici le pays le plus favorable au minage de Bitcoin (BTC), selon cette étude

Dans sa dernière étude, Hashlabs s'intéresse aux pays où il serait le plus intéressant de miner du Bitcoin (BTC). Quelles sont les juridictions qui se démarquent le plus, et, à l'inverse, quelles sont les moins intéressantes ?

le 11 mars 2026 à 10:00.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Voici le pays le plus favorable au minage de Bitcoin (BTC), selon cette étude
Test logo

Bitcoin

69647.9$

Notre fiche

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Kraken

Oman : une destination privilégiée pour miner du Bitcoin ?

Lorsque l’on souhaite miner du Bitcoin (BTC) au niveau industriel, plusieurs notions sont à considérer. Bien entendu, le coût de l’énergie occupe une place prépondérante, mais d’autres facteurs, comme la légalité, la fiscalité ou bien les conditions d’opérations, viennent évidemment pencher dans la balance.

🔎 Où acheter facilement du Bitcoin (BTC) ?

Pour tenter de déterminer le pays où il était le plus intéressant de miner, Hashlabs a mené une enquête auprès des acteurs de l’écosystème, afin de mettre au point un indice baptisé « Ease to Mine » (EMI), attribuant un score allant de 0 à 1 sur 5 critères différents. Lesdits critères sont ensuite pondérés en fonction de leur importance stratégique, permettant ainsi de classer les 18 pays étudiés :

EMI des 18 pays étudiés

EMI des 18 pays étudiés

 

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Comme le montre le classement ci-dessus, Oman semble la juridiction la plus appropriée, suivie de près par les Émirats arabes unis, puis de l’Islande. À l’inverse, l’Australie semble être particulièrement défavorable au minage de Bitcoin, comparée aux autres pays du classement.

Pour Oman, comme pour les Émirats arabes unis, les conditions d'exploitation sont un point faible, notamment en raison des fortes chaleurs. Toutefois, ces régions possèdent d’autres avantages qui font largement grimper la note finalement, comme le rapport le précise pour Oman :

blockquote icon

Oman obtient un score de 0,75, le plus élevé de l'indice de référence pour les conditions d'exploitation globales du secteur. Cette performance remarquable s'explique en grande partie par un cadre réglementaire et fiscal extrêmement favorable, conçu pour encourager le développement de centres de données dédiés au minage. Ce cadre inclut notamment la participation directe de l'État dans une société minière et de nombreuses zones économiques franches offrant des avantages fiscaux.

Pour sa part, l’Australie arrive dernière, que ce soit en raison du coût de son énergie ou bien de son cadre juridique :

blockquote icon

L'Australie est le pays le moins performant de l'indice, avec un score de 0,28, principalement en raison de réglementations environnementales strictes qui pèsent lourdement sur le cadre juridique et le processus d'autorisation, ainsi que d'un marché de l'électricité structurellement coûteux (55,0 à 65,0 $/MWh) et d'un environnement opérationnel défavorable.

👉 Dans l'actualité également — Le Bitcoin (BTC) dépasse une nouvelle fois 70 000 dollars — Est-ce la fin du bear market ?

Bien entendu, tous ces résultats sont à relativiser. Ainsi, bien que l'Australie soit la moins bien classée de cette étude, avancer qu'elle serait le pire pays du monde pour miner du Bitcoin serait faux. Avec 48 répondants à l'étude, les scores peuvent aussi être nuancés. Par exemple, un imposant projet mettra nécessairement plus de temps à obtenir ses autorisations qu'une petite structure, ce qui peut causer des grandes variations de résultats dans le facteur d'étude associé.

Malgré tout, cela offre un panorama intéressant des différentes juridictions pouvant jouer un rôle majeur dans l'industrie du minage.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège
Publicité

Source : Hashlabs

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2411 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur minage

Voir plus
Tout voir
Test logo

BTC

Bitcoin

-1.44%

69647.9$

Notre fiche explicative sur

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Kraken

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Adieu Bitcoin ? Un ancien chercheur d'OpenAI investit 1 milliard de dollars sur les mineurs de BTC qui passent à l'IA

Adieu Bitcoin ? Un ancien chercheur d'OpenAI investit 1 milliard de dollars sur les mineurs de BTC qui passent à l'IA

 Le Crédit Privé : début d'une crise pire que les subprimes ?

Le Crédit Privé : début d'une crise pire que les subprimes ?

 Les mineurs de Bitcoin se préparent à vendre massivement leurs BTC - Pivot vers l'IA en cours ?

Les mineurs de Bitcoin se préparent à vendre massivement leurs BTC - Pivot vers l'IA en cours ?

 « Le Web3 n'est plus à la mode et c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver » – Échange avec Valentin Demé, fondateur de Cube

« Le Web3 n'est plus à la mode et c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver » – Échange avec Valentin Demé, fondateur de Cube