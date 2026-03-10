Le Bitcoin (BTC) dépasse une nouvelle fois 70 000 dollars — Est-ce la fin du bear market ?

Alors que la volatilité s'est atténuée, le prix du Bitcoin (BTC) a dépassé les 70 000 dollars une nouvelle fois. Que pouvons-nous dire sur la situation actuelle du marché ?

Le prix du Bitcoin (BTC) reprend à nouveau les 70 000 dollars

Ce matin, le cours du Bitcoin (BTC) a une nouvelle fois retrouvé les 70 000 dollars, s’échangeant à près de 70 800 dollars lors de l’écriture de ces lignes, en hausse de 4,6 % sur les dernières 24 heures.

Globalement, l’ensemble du marché crypto semble profiter d’un moment de répit, avec une capitalisation en hausse de 3,2 %, à 2 480,4 milliards de dollars.

Depuis la fin de la grande jambe baissière entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février, le prix du BTC semble ainsi être entré dans une phase d’attentisme, cherchant quelle direction prendre dans un range compris entre 60 000 et 74 000 dollars. Cela n’est donc pas sans rappeler le dernier range compris entre 80 000 et 95 000 dollars, qui avait finalement cassé par le bas au bout de 2 mois.

Pour l’heure, aucune actualité interne à l’écosystème crypto ne permet de déclencher de mouvement dans un sens ou dans l’autre, tandis que la situation géopolitique et macro-économique n’amène pas de nouveaux paramètres à l’équation.

Dès lors, nous pourrions nous demander si le point bas est déjà derrière nous, à savoir 60 132 dollars si cela est le cas. Concrètement, il est impossible de le déterminer, mais soulignons toutefois que dans une telle éventualité, nous serions probablement face au plus court bear market de l’histoire de Bitcoin. Et pour cause, nous n’aurions eu que 5 mois de baisse pour un recul de 52 %, là où par le passé, 12 mois et 77 % de correction étaient un minimum :

Cours du BTC en données mensuelles

Bien entendu, nous ne sommes pas à l'abri d'une situation inédite et les faits du passé nous ont déjà montré que cela était possible. Par exemple, le précédent bull run a vu un nouveau plus haut historique (ATH) avant le halving pour la première fois, tandis que durant le précédent bear market, le prix du BTC est tombé sous l'ATH du précédent bull run, ce qui était également inédit. Toutefois, nous insistons tout de même sur le fait que les statistiques historiques ne penchent pas dans le sens d'un point bas déjà atteint, même si rien n'est impossible.

Pour atteindre de nouveaux records, un retour en force des liquidités sera nécessaire, et pour l'heure, celles-ci se font rares.

Ainsi, la capitalisation réalisée est actuellement en baisse. Cette dernière étant calculée à partir du prix de chaque BTC lors de son dernier mouvement, cela suggère qu’il y a encore plus de sorties que d’entrées :

Capitalisation réalisée du BTC

Concernant les ETF Bitcoin spot américains, ceux-ci affichent aujourd’hui 88,34 milliards de dollars d’actifs sous gestion, cumulant 5,65 milliards de dollars de sorties nettes depuis le mois d’octobre dernier.

Sources : TradingView, CryptoQuant

