Cessez-le-feu Iran/Etats-Unis : de nouveaux paris suspects sur Polymarket

Des utilisateurs de Polymarket semblent de nouveau avoir été précisément informés du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran. Cela relance le débat sur les marchés prédictifs, qui semblent utilisés par des initiés pour faire d’importants gains.

le 8 avril 2026 à 15:00.

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Marine Debelloir

Cessez-le-feu Iran/Etats-Unis : de nouveaux paris suspects sur Polymarket

Des utilisateurs de Polymarket étrangement précis concernant le cessez-le-feu

La plateforme d’analyses Lookonchain a repéré ces paris dans la journée d’hier. Quatre personnes soupçonnées d’être des insiders ont en effet réalisé des gains de 663 000 dollars, en pariant sur le cessez-le-feu entre l’Iran et les États-Unis.

Ces portefeuilles sont suspects, parce qu’ils ont été créés et financés le 7 avril, soit le jour du pari. Ils ont acheté le pari « OUI » quelques heures seulement avant l’annonce du cessez-le-feu.

Or à ce moment, les plateformes d’information comme les parieurs de Polymarket misaient très peu sur un cessez-le-feu. Au moment où les 4 portefeuilles suspects se sont positionnés, le camp du OUI ne représentait que 9 %, 10.3 %, 6.7 %, et 2.9 % pour les paris concernés. Ajoutons à cela le fait que ces portefeuilles n’ont pas eu d’autre activité, pariant uniquement sur cet événement, et tout pointe vers des insiders, selon Lookonchain.

💡 Tout comprendre aux marchés de prédiction décentralisés

Cela ne serait pas la première fois que des parieurs semblent particulièrement chanceux. Récemment, une analyse révélait qu’une personne avait parié avec une grande précision sur les frappes américaines et israéliennes depuis 2024. Une analyse statistique récente suggérait par ailleurs que les « insiders » auraient récemment récolté 140 millions de dollars sur la plateforme Polymarket.

Tout cela ne fait donc rien pour apaiser le débat entourant les marchés prédictifs, vivement critiqués dans le monde et interdits dans beaucoup de juridictions.

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Source : Lookonchain

 

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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

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