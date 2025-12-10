Des centaines de wallets Bitcoin de Silk Road transfèrent plus de 3 millions de dollars en BTC

Une activité inhabituelle vient d’être détectée du côté des portefeuilles associés à la marketplace du darkweb, Silk Road, pourtant immobiles depuis plus d’une décennie. Un transfert de plus de 3 millions de dollars au total, opéré par plusieurs centaines de wallets différents vers une adresse inconnue.

Les wallets Bitcoin de Silk Road se réveillent

Parmi les faits marquants de l’histoire du Bitcoin, la marketplace du darknet Silk Road apparaît comme une étape à la fois controversée et emblématique. En effet, elle symbolise parfaitement une époque à laquelle l'adoption de BTC flirtait souvent avec des activités illicites.

Une position qui fera de son fondateur, Ross Ulbricht, un symbole des idéaux libertariens basés sur un libéralisme absolu, au point de lui permettre d'obtenir une grâce présidentielle suite à l'élection de Donald Trump alors qu'il purgeait une peine de prison à perpétuité aux États-Unis.

Pourtant, même si Silk Road a effectivement fermé boutique en 2013, de très nombreux portefeuilles crypto restent associés à son nom, selon le site de surveillance de la blockchain Arkham Intelligence. Avec un total jusque-là estimé à plus de 40 millions de dollars en Bitcoin inactifs depuis plus d'une décennie.

Pourquoi « jusque-là » ? Tout simplement car une activité inhabituelle vient d'être enregistrée il y a tout juste quelques heures, avec le réveil simultané de plusieurs centaines de wallets dont le montant total détenu en BTC dépasse les 3 millions de dollars.

🚨176 transfers have been made from the Silk Road crypto wallet in the last 4 hourshttps://t.co/cNmxKfVR71 pic.twitter.com/aZiihZAiri — Dark Web Informer (@DarkWebInformer) December 10, 2025

Plus de 3 millions de dollars transférés vers une adresse inconnue

L'information a secoué les réseaux sociaux au cours des dernières heures. Plus de 300 portefeuilles associés à Silk Road et considérés comme inactifs depuis plus de 10 ans viennent de se réveiller de façon étrangement coordonnée. Difficile de ne pas voir planer l'ombre de Ross Ulbricht en train de solder ses derniers comptes.

En effet, cette situation remet en lumière les estimations du directeur de Coinbase, Conor Grogan, publiées sur le réseau X en janvier dernier lors de l'annonce de la libération officielle de Ross Ulbricht, au sujet de 47 millions de dollars en BTC toujours répartis dans des dizaines de « portefeuilles poussiéreux ».

J'ai trouvé environ 430 BTC répartis dans des dizaines de portefeuilles associés à Ross Ulbricht qui n'ont pas été saisis par le gouvernement des États-Unis et qui sont restés intacts depuis plus de 13 ans. À l'époque, il s'agissait probablement de portefeuilles poussiéreux, maintenant, ils valent collectivement environ 47 millions de dollars. Conor Grogan

Une question s'impose dans tous les esprits, cette procédure de récupération des anciennes poussières de Bitcoin — désormais équivalentes à de véritables fortunes — éparpillées dans une multitude de portefeuilles va-t-elle se poursuivre pour finalement représenter la totalité des 38,6 millions de dollars toujours répertoriés par Arkham Intelligence ? Une affaire à suivre...

Il reste encore 38,6 millions de dollars sur les portefeuilles de Silk Road

Sources : Arkham Intelligence, Conor Grogan

