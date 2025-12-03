Sam Bankman-Fried espère un pardon de Donald Trump dans l'affaire FTX

Donald Trump pourrait-il accorder la grâce présidentielle à Sam Bankman-Fried ? C’est l’espoir de l’ex-PDG de FTX, qui multiplie les appels de pied du côté des républicains.

Sam Bankman-Fried espère bénéficier de la grâce présidentielle

L’ex-PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, figurait autrefois parmi les plus grands donateurs du parti démocrate – parti qui comptait pour soutien ses parents ainsi que son frère. Mais c’était avant : alors que le parti républicain est au pouvoir, Sam Bankman-Fried cherche en effet manifestement à attirer l’attention du président Donald Trump.

Pour rappel, le président des États-Unis peut faire usage de la « grâce présidentielle », faisant s’évaporer des peines pour des personnes condamnées lorsqu’il le juge approprié. Il a plusieurs fois gracié des personnalités du monde des cryptomonnaies, dont Changpeng Zhao récemment.

Un républicain caché

Sam Bankman-Fried semble voir une opportunité dans cette magnanimité du président. Il y a un mois et demi, il affirmait en effet que son arrestation était un coup politique mené par l’administration Biden… Suite à de discrets dons qu’il aurait faits au parti républicain.

En 2022 – après avoir vu l’attitude de Gensler et du ministère de la Justice de Biden envers les cryptomonnaies – je me considérais comme centriste, et j’ai (discrètement) donné des dizaines de millions de dollars aux républicains.

Cet argument semble cependant ténu : à l’époque, Sam Bankman-Fried était encore un soutien très visible des démocrates, ayant donné plus de 5 millions de dollars pour la campagne présidentielle de ces derniers.

Nouveau positionnement politique pour SBF

Ce « revirement » invisible permet à Sam Bankman-Fried de se positionner en tant que victime politique d’un système anti-crypto. On rappelle cependant que l’ex-PDG de FTX a été arrêté et condamné car ses malversations à la tête de la plateforme ont conduit à des milliards de dollars de perte et au plus grand krach de l’histoire des cryptomonnaies.

Le PDG de FTX a réitéré ce positionnement dans un tweet récent – censé avoir été écrit par un « ami » en dehors de prison. Il s’est en effet félicité de la libération de Juan Orlando, l’ex-président du Honduras. Ce dernier a lui aussi bénéficié de la grâce présidentielle :

Je suis tellement heureux que Juan Orlando soit libre – peu de gens le méritent plus que lui.

🌐 Dans l'actualité - Changpeng Zhao a-t-il payé Trump en Bitcoin pour obtenir sa grâce présidentielle ?

Les appels de la famille Bankman-Fried à faire libérer le fils sont pour l’instant restés lettre morte. L’ex-PDG de FTX, symbole des excès de l’écosystème cryto, purge actuellement une peine de 25 années de prison.

Source : Sam Bankman-Fried via X

