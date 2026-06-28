Capitulation enclenchée sur Bitcoin, ce que révèlent les UTXO

Le Bitcoin (BTC) traverse une zone de turbulences. Selon l’analyste on-chain Darkfost, l’étude des UTXO révèle que la capitulation des investisseurs est désormais enclenchée. Un indicateur historiquement associé aux phases de bear market, mais aussi aux opportunités de long terme.

Les UTXO du Bitcoin envoient un signal de capitulation

L’analyse on-chain livre un nouveau verdict sur l’état du marché. Selon une publication récente de l’analyste Darkfost, le ratio entre les UTXO dépensés en profit et ceux dépensés à perte vient de s’effondrer à des niveaux historiquement bas.

UTXO analysis indicates that investor capitulation is underway. — 💡 For those unfamiliar, UTXOs (Unspent Transaction Output) are the mechanism that verifies a BTC has only been spent once on the blockchain. To do this, several pieces of information are recorded within it such… pic.twitter.com/CQF0uNK0HM — Darkfost (@Darkfost_Coc) June 27, 2026

C'est quoi un UTXO au juste ? Imaginez que vous payez en espèces : un livre à 20 €, mais vous n'avez qu'un billet de 50 €. Vous donnez le billet entier et le commerçant vous rend 30 €. Un UTXO (« Unspent Transaction Output »), c'est pareil. Si Bob possède un UTXO de 5 BTC et veut en envoyer 2 à Alice, il envoie les 5 BTC entiers, Alice reçoit ses 2 BTC, et Bob récupère ~3 BTC en monnaie, sous forme d'un nouvel UTXO plus petit. C'est un indicateur utile dans l'analyse de marché, car chaque UTXO garde en mémoire la date et le prix auxquels il a été créé. Comparer les UTXO vendus en gain à ceux vendus à perte donne donc une photographie nette du comportement des investisseurs.

Lorsque ce ratio est élevé, les profits dominent largement, ce qui correspond historiquement aux sommets atteints par le cours du Bitcoin. Aujourd’hui, c’est l’inverse qui se produit. Selon Darkfost, le signal s’est déclenché pour la première fois depuis le début de la correction actuelle, traduisant une vague de ventes à perte significative.

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Un BTC sous les 60 000 dollars, contexte de marché tendu

Ce signal intervient dans un contexte de marché clairement baissier. Le Bitcoin s’échange autour de 60 030 dollars, en recul de 6,38 % sur 7 jours et de près de 18 % sur les 30 derniers jours.

La pression s’étend également aux acteurs cotés. L’action MicroStrategy (MSTR) cote à 82,31 dollars, proche de son plus bas sur les 12 derniers mois. Une dynamique qui rejoint les alertes récentes de CryptoQuant sur la stratégie d’accumulation de Michael Saylor.

Capitulation : un signal douloureux mais historiquement payant

Si la capitulation est un terme qui inquiète, elle marque aussi un moment particulier dans les cycles du Bitcoin. Darkfost le souligne : « ces périodes ont toujours été profitables pour les investisseurs de long terme ». Elles correspondent au moment où la majorité abandonne et se désintéresse du marché.

L’analyste précise toutefois que le processus prend du temps. La lecture doit se faire sur un horizon long, et non sur quelques jours de volatilité. Reste que ce type d’indicateur, basé uniquement sur les données du réseau Bitcoin, offre une lecture différente et indépendante des analyses de graphiques réalisées par des traders.

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La question reste de savoir si ce signal isolé suffit. Pour rappel, CryptoQuant avait évoqué plus tôt cette année une zone de support clé autour des 55 000 dollars, jugeant que la véritable capitulation n’avait pas encore eu lieu.

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