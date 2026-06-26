Besoin d'une plateforme agréée MiCA ? Bitpanda vous offre 25 € en BTC et 3 % de cashback pour migrer vos cryptos

À l'approche du 1er juillet 2026 et de l'application pleine du règlement MiCA, Bitpanda lance une double récompense en Bitcoin pour accueillir les nouveaux utilisateurs : 25 € en Bitcoin et 3 % de cashback sur les cryptomonnaies transférées. Découvrez comment profiter de cette offre limitée.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Bitpanda (en savoir plus)

À compter du 1er juillet 2026, le règlement MiCA entre pleinement en application : seules les plateformes crypto agréées pourront continuer à servir les résidents de l'Union européenne.

Or, plusieurs acteurs n'ont pas obtenu cet agrément à temps. Bitget a déjà fermé ses services aux utilisateurs français depuis le 31 mars, tandis que Binance suspendra l'achat, la vente et le trading au 1er juillet, faute de licence.

Dans les deux cas, les utilisateurs concernés doivent déplacer leurs cryptomonnaies vers une autre plateforme. Si vous devez migrer, autant choisir un acteur déjà agréé et profiter d'un bonus au passage.

Bitpanda, plateforme agréée MiCA, propose justement une double récompense en BTC pour les nouveaux venus et les transferts de cryptos.

Comment profiter des bonus de Bitpanda ?

L'offre se compose de deux récompenses cumulables, toutes deux versées en Bitcoin :

25 € en BTC de bienvenue : créez votre compte, validez votre vérification d'identité (KYC), renseignez le code promo, puis achetez au moins 100 € de cryptomonnaies sur la plateforme ;

: créez votre compte, validez votre vérification d'identité (KYC), renseignez le code promo, puis achetez au moins 100 € de cryptomonnaies sur la plateforme ; 3 % de cashback en BTC : transférez vos cryptomonnaies depuis une autre plateforme vers votre compte Bitpanda et conservez-les pendant 30 jours. Le cashback est calculé sur le montant transféré.

Déplacer ses cryptos sur Bitpanda et profiter des bonus offerts

Les deux récompenses seront créditées directement sur votre compte d'ici le 30 juillet 2026 sous réserve que toutes les conditions soient remplies.

Cette campagne de Bitpanda s'accompagne de quelques conditions à connaître :

L'offre est réservée aux 1 000 premiers nouveaux utilisateurs s'inscrivant pour la première fois sur Bitpanda ;

Il est possible de participer à cette campagne jusqu'au 5 juillet 2026 ;

Un achat minimum de 100 € de cryptomonnaies est nécessaire pour débloquer les 25 € en BTC ;

Les cryptomonnaies transférées doivent être conservées pendant 30 jours pour valider les 3 % de cashback ;

Le cashback s'applique sur un maximum de 1 000 € de valeur transférée ;

L'offre est uniquement ouverte aux résidents de France, d'Italie, d'Allemagne, de Suisse, d'Autriche, de Croatie, de Belgique, de Roumanie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de Pologne et de Hongrie.

Bitpanda étant agréée MiCA, la plateforme pourra continuer à opérer en France après le 1er juillet. Elle permet par ailleurs d'investir, depuis une seule interface, aussi bien dans les cryptomonnaies que dans les actions, les ETF ou les métaux précieux.

Créer un compte sur Bitpanda et recevoir un bonus en Bitcoin

👉 Lisez notre avis sur Bitpanda pour en savoir plus sur la plateforme

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