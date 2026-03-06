Bitpanda vous offre 15 € d'argent physique : l'opportunité de diversifier votre portefeuille

Vous souhaitez protéger votre épargne face à l'inflation tout en découvrant l'investissement dans les métaux ? Bitpanda lance une offre de bienvenue : 15 € en argent (Silver M-Token) offerts à ses nouveaux utilisateurs. Cette opération exclusive étant limitée aux 2 000 premiers inscrits, ne laissez pas passer votre chance !

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Bitpanda (en savoir plus)

Comment obtenir vos 15 € en argent physique ?

Si l'or reste le maître incontesté des métaux précieux, l’argent attire de plus en plus d’investisseurs grâce à son profil unique. Avec une capitalisation de 4 000 milliards de dollars, il s’impose comme le 2e actif le plus capitalisé au monde, agissant comme un véritable métal hybride : à la fois réserve de valeur historique et actif industriel indispensable aux technologies vertes et à l'électronique.

Plus accessible que l'or, il permet de diversifier son portefeuille avec un capital moins élevé tout en étant souvent utilisé comme actif de diversification. Alors, si vous souhaitez franchir le pas et ajouter ce métal à votre stratégie, pourquoi ne pas en profiter pour recevoir 15 € d'argent offerts par Bitpanda ?

Voici les étapes à suivre pour débloquer votre bonus de 15 € en argent 👇

Créez un compte sur Bitpanda en cliquant sur le bouton ci-dessous (et validez votre vérification d'identité (KYC) ;

Déposez des fonds sur votre compte (par virement, carte bancaire ou autre moyen proposé) ;

Achetez pour au moins 50 € de métaux (or, argent, platine ou palladium) avant le 16 mars 2026 (23h59) ;

Conservez votre position : c'est une condition clé ! Vous ne devez ni vendre ni retirer votre investissement pendant les 48 premières heures suivant l'achat ;

Une fois ces étapes validées, vos 15 € en Silver M-Token seront crédités sur votre compte dans les 30 jours suivant la fin de l'offre.

Attention : la récompense est uniquement accordée aux nouveaux utilisateurs qui se seront inscrits via un lien promotionnel affilié comme celui ci-dessus. De plus, l'offre s'arrêtant dès que les 2 000 premiers participants ont rempli les conditions, il est fortement conseillé de ne pas attendre le 16 mars pour valider votre trade.

Le Silver M-Token proposé par Bitpanda est un actif adossé à de l'argent physique réel. Sa valeur suit en temps réel le cours du marché de l'argent et chaque token que vous détenez représente une fraction d'argent stockée par Brink's dans un coffre de haute sécurité en Suisse.

C'est une solution idéale pour ceux qui veulent les avantages des métaux précieux sans les contraintes de stockage à domicile, tout en profitant d'une plateforme régulée enregistrée PSAN auprès de l’AMF et opérant sous licence européenne qui compte déjà plus de 7 millions d'utilisateurs.

Pourquoi choisir Bitpanda pour investir ?

Au-delà de cette offre pour recevoir de l'argent gratuitement, Bitpanda vous permet de piloter l'ensemble de vos investissements depuis une seule application :

Plus de 700 cryptomonnaies pour ne rater aucune opportunité de marché ;

Investissement dans les métaux précieux (or, argent, platine, palladium) avec des frais compétitifs et sans TVA sur le stockage ;

Actions et ETF pour investir en Bourse dès 1 € ;

Plans d'épargne (DCA) pour automatiser vos achats et lisser votre prix d'entrée ;

Bitpanda Card, la carte Visa qui vous permet de dépenser vos actifs (cryptos ou métaux) au quotidien. Cette carte convertit automatiquement les actifs au moment du paiement.

Je récupère mes 15 € en argent sur Bitpanda

👉 Lisez notre avis sur la plateforme Bitpanda pour en savoir plus

CG applicables. Réservée aux 2 000 premiers nouveaux utilisateurs. Inscription via un lien d’affiliation promotionnel obligatoire. Une offre spéciale par utilisateur. Capital à risque. Bitpanda Metals (M-Token) est un produit non réglementé proposé par Bitpanda Metals GmbH (FN 511923 d).

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.