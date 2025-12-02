Bitpanda lance un calendrier de l'Avent exceptionnel : 200 000 € de récompenses et un voyage au Super Bowl LX à gagner

La plateforme d'investissement Bitpanda lance son calendrier de l'Avent offrant des chances de gagner jusqu'à 200 000 € de récompenses. Du 1er au 24 décembre, la plateforme propose des mini-défis quotidiens qui permettent aux participants de remporter des prix variés, tout en participant à un grand tirage au sort exceptionnel : 2 billets pour le Super Bowl LX et le voyage tous frais payés.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Bitpanda (en savoir plus)

Comment participer au calendrier de l'Avent de Bitpanda ?

Pour les fêtes de fin d'année, la plateforme Bitpanda sort le grand jeu pour récompenser ses utilisateurs.

Jusqu'au 24 décembre, tous les utilisateurs de Bitpanda ayant un compte vérifié auront la possibilité d'ouvrir la story du calendrier de l'Avent sur l'application mobile pour découvrir et relever le mini-défi du jour.

L'opération offre aux utilisateurs l'opportunité de gagner des récompenses journalières prestigieuses, telles qu'un Bitcoin entier, de l'or ou des moments exclusifs avec des athlètes internationaux.

🎁 Participez vous aussi au calendrier de l'Avent de Bitpanda en créant un compte sur la plateforme 👇

Tentez de remporter l'un des lots du calendrier de l'Avent de Bitpanda

Pour respecter le principe du calendrier de l'Avent, Bitpanda ne dévoile pas en avance les lots qu'il est possible de remporter. Il est donc nécessaire de se connecter chaque jour à l'application pour tenter votre chance de remporter l'un des précieux lots mis en jeu et également augmenter vos chances de remporter le tirage au sort final.

En effet, la récompense la plus convoitée est un voyage tous frais payés pour 2 personnes (vols et hôtel inclus), ainsi que 2 billets pour le Super Bowl LX, qui se tiendra le 8 février 2026 à Santa Clara en Californie.

Chaque participation validée à l'une des 24 mini-offres quotidiennes donne droit à une participation au tirage au sort du Super Bowl. Au total, participer aux 24 défis permet donc d'obtenir jusqu'à 24 participations pour le grand prix.

N'oubliez pas de valider votre participation ! Pour être éligible à cette offre, vous devez impérativement confirmer votre participation par mail ou via les stories du calendrier de l'Avent sur l'application Bitpanda. Toute participation aux défis quotidiens ne sera pas enregistrée sans cette confirmation.

Pour le 2 décembre, jour de publication de cet article, Bitpanda propose de distribuer à 10 utilisateurs 300 EUR (ou l'équivalent en CHF) en Bitcoin (BTC), de quoi bien commencer le mois ! Pour tenter de remporter le lot du jour, il suffit d'effectuer une transaction Swap d'au moins 10 euros de n’importe quel actif.

Tentez de remporter l'un des lots du calendrier de l'Avent de Bitpanda

Quel était le lot du 1er décembre ?

Pour vous donner un aperçu de autres lots qu'il est possible de remporter avec le calendrier de l'Avent de Bitpanda, celui du 1er décembre vaut le détour. Dès le début de l'événement, la plateforme a sorti le grand jeu en offrant :

2 billets VIP pour l'ATP Kitzbühel, un tournoi de tennis se disputant à Kitzbühel en Autriche ;

une séance d'entraînement privée d'une heure avec le champion du Grand Chelem Dominic Thiem (pour 2 personnes) ;

ainsi que l'hébergement sur place pour 2 nuits et un voyage aller‑retour à destination de Kitzbühel.

👉 Lisez notre avis sur Bitpanda pour en savoir plus sur cette plateforme d'investissement

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.