Bitpanda Fusion 2.0 : 50 000 € de récompenses à gagner pour le retour de la plateforme

La plateforme Bitpanda franchit une nouvelle étape dans sa conquête du marché européen avec le lancement de Fusion 2.0. Pour célébrer ce relaunch, Bitpanda met au défi sa communauté à travers une compétition de trading d'envergure dotée de 50 000 € de récompenses. Que vous soyez un trader pro ou un débutant, voici tout ce qu'il faut savoir pour participer et profiter des nouvelles fonctionnalités de l'outil.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Bitpanda (en savoir plus)

Bitpanda lance une compétition de trading pour la sortie de Fusion 2.0

Entièrement intégrée à l'écosystème Bitpanda, Fusion permet de trader de nombreux actifs (actions, ETFs, cryptomonnaies et même métaux) avec des fonctionnalités professionnelles tout en bénéficiant de la régulation et de la sécurité d'une plateforme basée en Europe.

Et pour marquer le lancement de sa version 2.0, Bitpanda organise une compétition de trading qui met l'accent sur la performance et l'engagement de sa communauté. Le fonctionnement repose sur un principe simple : après vous être inscrit à la compétition via le site Web de Bitpanda ou les réseaux sociaux en choisissant un pseudonyme unique, chaque transaction effectuée sur l'interface Fusion contribue à votre score.

Rejoignez la compétition Fusion 2.0 et tentez de décrocher votre part des 50 000 € !

La dotation totale de 50 000 € a été pensée pour récompenser tous les profils d'utilisateurs. Si les sommets du leaderboard permettent de décrocher des récompenses et des expériences VIP exclusives chez des partenaires comme le PSG, le Bayern Munich ou l'AC Milan, les traders plus modestes ne sont pas oubliés. Des récompenses seront en effet distribuées par tirage au sort parmi l'ensemble des participants ayant réalisé des opérations durant la période de concours.

Côté tarification, Bitpanda Fusion se positionne de manière très agressive avec des frais particulièrement attractifs. Les dépôts de fonds sont totalement gratuits et sans commission, quelle que soit la méthode utilisée (virement bancaire, carte, Apple Pay ou PayPal). Et pour le trading, les frais vont de 0,02 % à 0,25 % maximum en fonction du volume sur 30 jours.

Bitpanda propose également un programme exclusif durant cette phase de lancement. Si vous réalisez déjà des volumes importants sur une autre plateforme, vous pouvez bénéficier de frais réduits immédiats en prouvant votre « tiers de frais » actuel.

Et si vous réalisez déjà du volume sur un autre exchange, Bitpanda vous permet pendant un temps limité de bénéficier de frais réduits en prouvant votre tiers de frais sur les autres plateformes.

La compétition vous intéresse ? Celle-ci se déroule jusqu'au 30 avril 2026, alors n'hésitez pas à tenter votre chance en créant un compte sur Bitpanda et en tradant sur Fusion 👇

Rejoignez la compétition Fusion 2.0 et tentez de décrocher votre part des 50 000 € !

Quelles sont les nouveautés de Bitpanda Fusion 2.0 ?

Au-delà de la compétition, Fusion 2.0 représente une mise à jour majeure de l'infrastructure de trading de Bitpanda. Cette nouvelle version a été spécifiquement conçue pour répondre aux besoins des traders avancés qui exigent plus de liquidité et des outils plus pointus

Une liquidité massive et des prix serrés

L'un des plus gros points forts de Fusion 2.0 est l'agrégation du carnet d'ordres. La plateforme agrège en temps réel la liquidité de 12 plateformes majeures. Pour l'utilisateur, cela signifie des spreads plus serrés et un slippage réduit au minimum, même sur des ordres importants.

Un catalogue d'actifs élargi

Fusion 2.0 propose désormais une variété impressionnante avec plus de 2 000 paires de trading. Cette offre inclut même des paires avec des monnaies fiduciaires locales, notamment pour le franc suisse et la livre sterling. Et cela ne s'arrête pas aux cryptomonnaies, puisqu'il est également possible de trader des actions, ETFs et métaux précieux avec Fusion.

Bitpanda Fusion est aussi disponible sur mobile

Des outils de trading de niveau professionnel

L'interface a été repensée pour offrir une expérience fluide et complète :

Graphiques natifs : Intégration d'outils de charting avancés pour l'analyse technique ;

: Intégration d'outils de charting avancés pour l'analyse technique ; Ordres avancés : Disponibilité immédiate des ordres Limit, Stop-Limit et Take-Profit ;

: Disponibilité immédiate des ordres Limit, Stop-Limit et Take-Profit ; Écosystème unifié : Un seul compte et un seul solde permettent de basculer instantanément entre l'application Bitpanda classique (broker) et l'interface de trading Fusion.

Quid de la conformité ?

Fusion 2.0 respecte les standards les plus stricts en matière de régulation. La plateforme adhère aux normes AML (anti-blanchiment), MiFID II et aux régulations liées aux prestataires de services sur crypto-actifs. C'est aujourd'hui l'une des solutions de trading les mieux encadrées par la surveillance financière européenne.

Rejoignez la compétition Fusion 2.0 et tentez de décrocher votre part des 50 000 € !

👉 Pour en savoir plus sur l'ensemble des services de la plateforme, consultez notre avis complet sur Bitpanda

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