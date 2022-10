Le Bored Ape Yacht Club (BAYC) dans le collimateur de la SEC ?

Selon le média Bloomberg, qui rapporte la nouvelle, la SEC a déclenché une enquête au sujet de Yuga Labs et du Bored Ape Yacht Club. La raison est maintenant bien connue de l’écosystème : le gendarme financier souhaite déterminer si les NFTs sont des titres financiers, similaires à des actions par exemple.

Comme le souligne la source interrogée, qui a souhaité rester anonyme, l’enquête de la SEC ne sera pas nécessairement suivie d’une procédure légale. Mais les termes employés peuvent faire craindre à Yuga Labs quelques soucis d’ordre judiciaire, comme ceux que connaît actuellement Ripple (XRP).

Officiellement, Yuga Labs reste cependant mesurée, avec un communiqué particulièrement sobre :

« Il est notoire que les décideurs politiques et les régulateurs cherchent à en apprendre plus sur le monde nouveau du Web3. Nous espérons créer des partenariats avec le reste de l’industrie et les régulateurs afin de définir et faire prendre forme à cet écosystème naissant. »