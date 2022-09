Pourquoi Ripple (XRP) surperforme le reste du marché crypto ?

Alors que l'ensemble des cryptomonnaies affichent un cours à la baisse sur la dernière semaine, notamment l'Ether (ETH) qui a perdu 20 % suite au Merge, le XRP a progressé de 27 % sur la même période.

Le XRP est la cryptomonnaie de l'entreprise Ripple, qui œuvre pour une solution de paiement internationale décentralisée. Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons présenté ce projet en détail sur notre fiche dédiée.

Cours du XRP sur 7 jours

La hausse du cours du XRP peut s'expliquer par différents facteurs. La raison principale est très probablement le récent rebondissement dans le procès opposant Ripple à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Effectivement, une bataille juridique a été engagée en 2020 de la part du gendarme financier américain à l'encontre de Ripple et de 2 de ses dirigeants, les accusant d'avoir vendu des tokens XRP, classés, selon la SEC, comme des titres non enregistrés.

Cette affaire va bien au-delà du seul cas de Ripple, puisque si le juge en charge de la décision finale se prononce en faveur de la SEC, cette dernière pourrait ensuite engager des procédures judiciaires contre les cryptomonnaies ressemblant de près ou de loin au XRP.

Mais récemment, les 2 parties ont déposé une requête en jugement sommaire, un procédé juridique utilisé pour que le tribunal compétent puisse prendre une décision sur la base des faits établis sans attendre la fin d'un procès.

👉 Découvrez notre tutoriel pour acheter vos premiers Bitcoins (BTC)

Il semblerait que la SEC ait des difficultés à prouver que les XRP peuvent être classés en tant que titres financiers, selon certains représentants de Ripple.

À ce titre, Stuart Alderoty, un membre du conseil général de Ripple, a tweeté pour exprimer ce qui pourrait être assimilé à un aveu d'échec de la SEC.

My hot take - after two years of litigation, the SEC is unable to identify any contract for investment (that’s what the statute requires); and cannot satisfy a single prong of the Supreme Court’s Howey test. Everything else is just noise.

— Stuart Alderoty (@s_alderoty) September 17, 2022