La BNB Chain de Binance va déployer des sidechains pour améliorer ses performances

La BNB Chain de Binance va voir l’arrivée des sidechains sur son réseau afin d’augmenter sa scalabilité. Nous avons encore peu d’informations sur le profil technique de ce qu’elles seront, mais nous savons qu’elles seront dédiées aux applications décentralisées souhaitant profiter d’une meilleure fluidité.

Pour faire un point rapide sur les sidechains, ce sont des réseaux parallèles à une blockchain d’origine. Elles dupliquent cette dernière en modifiant ses caractéristiques pour l’adapter à un besoin particulier, un peu comme une voiture, qui serait modifiée pour faire du circuit. Polygon (MATIC) par exemple, est actuellement une sidechain d’Ethereum (ETH).

Cette nouvelle fonctionnalité sera nommée la BNB Chain Application Sidechain (BAS), elle permettra de créer des réseaux secondaires pour des applications spécifiques, tout en gardant un lien avec la chaîne principale. Comme l’explique un porte-parole de Binance :

« Le BAS est une infrastructure introduite pour aider les développeurs et les opérateurs de nœuds à créer et à gérer leur propre blockchain en tant que système de valeur interne pour un grand nombre d’utilisateurs, tout en maintenant une connexion étroite avec la BNB Chain. »

Cette solution de scalabilité répond à un besoin des différentes applications de jeux vidéo, réseaux sociaux et metaverses, pour accélérer la transition vers le Web 3.0.

Le dispositif BNB Chain Application Sidechain (BAS) rencontrera un cas d’usage intéressant auprès des applications de jeux vidéo (GameFi) en particulier. En effet, un jeu blockchain consiste en de nombreuses microtransactions, et pour que celui-ci soit viable, le coût de ces dernières doit être réduit au strict minimum.

C’est pourquoi une sidechain peut présenter un avantage conséquent dans ce cas-là. Prenons l’exemple du réseau Ronin, qui fonctionne en parallèle d’Ethereum (ETH), spécialement pour le jeu Axie Infinity.

En toute logique, la BAS s’inscrit donc dans la continuité du partenariat de la Binance Smart Chain avec Animoca Brands à la fin 2021, ainsi que la réorganisation de cette même blockchain pour développer le secteur GameFi.

D’ailleurs, aujourd’hui à 12 h 55 heure de Dubaï, soit 10 h 55 heure de Paris, les équipes d’Animoca Brands et BNB Chain prendront justement la parole à l’occasion de la Binance Blockchain Week pour parler GameFi. Ce ne sont que des spéculations, mais ce sera peut-être l’occasion d’en apprendre plus sur l’utilisation de ces sidechains :

