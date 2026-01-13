Blockchain et cryptomonnaies : qui a gagné le plus d'argent en 2025 ?

Qui sont les projets qui ont généré le plus de revenus en 2025 dans l'écosystème des cryptomonnaies ? Lumière sur les grands gagnants de l'année dans les principales catégories.

Quels sont les acteurs crypto qui ont généré le plus de revenus en 2025 ?

Au bout du compte, 2025 aura été une année mitigée dans l’écosystème des cryptomonnaies. En effet, nous avons assisté à plusieurs plus hauts historiques du Bitcoin (BTC), l’essor de l’adoption institutionnelle, l’envolée des stablecoins, mais aussi le flop de la plupart des altcoins.

Dans un contexte où certains acteurs se sont démarqués et d’autres non, Sealaunch Intelligence a étudié les revenus on-chain des différents protocoles pour en identifier des leaders par catégories.

Par exemple, Tether mène la catégorie des émetteurs de stablecoins, avec 7 milliards de dollars de revenus, là où Hyperliquid (HYPE) se démarque sur le marché des perpétuels avec 811 millions de dollars et que Pump.fun prend la tête des launchpads avec 634 millions de dollars de revenus :

Revenus de 2025 des leaders de chaque catégorie

Pour autant, quelques précautions doivent être prises vis-à-vis de ces chiffres. Et pour cause, l’exploration de données on-chain implique par définition que l’on ne récupère que des sources de données présentent sur la blockchain. Par exemple, il est ainsi possible d’estimer les revenus d’un exchange décentralisé (DEX) et mettant en relation ses volumes aux frais collectés ; tandis que pour un émetteur de stablecoin collatéralisé, cette même estimation peut être faite dès lors que l’on connait la quantité d’obligations détenues pour en multiplier le montant par le rendement sur la période considérée.

Selon le sujet étudié, les résultats peuvent dès lors être plus ou moins précis, sans compter le fait qu’une entreprise peut aussi générer du chiffre d’affaires ne pouvant pas être estimé via l’analyse on-chain. Par exemple, sur les 3 premiers trimestres de 2025 uniquement, le groupe Tether revendiquait déjà 10 milliards de dollars de bénéfice net cumulé (et non de chiffre d’affaires).

Malgré tout, cette analyse empirique permet toutefois d’identifier les leaders de chaque catégorie pour en extraire une image générale. Dans ce contexte, Tether générerait 3 fois plus de revenus que son concurrent Circle, tandis que du côté du lending, Aave aurait généré plus de revenus que ses concurrents réunis :

Revenus générés par les protocoles de lending sur 2025

Par ailleurs, un constat similaire peut être fait du côté des wallets, alors que Phantom aurait réalisé environ 320 millions de dollars de revenus, là où ses concurrents auraient gagné 160 millions de dollars ensemble.

Quelle que soit l’exactitude de ces chiffres, nous pouvons conclure que, pour se démarquer dans l’écosystème blockchain, il convient de décorréler au moins en partie ses revenus des volumes on-chain, à l’image de Tether et de ses bons du Trésor, ou bien de multiplier les services proposés par son application pour générer un maximum d’activité, à l’instar de Phantom pour les wallets.

Si nous sommes bel et bien en bear market, nous pourrons vérifier son impact sur les différents protocoles de l’écosystème, alors qu’une baisse des volumes pourrait accompagner celle des prix.

Source : Sealaunch Intelligence

