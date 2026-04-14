Bitcoin touche presque 75 000 dollars et l'Ether gagne 7,6 % — Le bear market perd-il du terrain ?

Dans le sillage d'une jambe haussière démarrée lundi après-midi, le prix du Bitcoin (BTC) a quasiment retrouvé les 75 000 dollars. Que pouvons-nous dire sur ce mouvement ?

Bitcoin (BTC) retrouve presque les 75 000 dollars

Lundi en début d’après-midi, le prix du Bitcoin (BTC) a entamé une nouvelle jambe haussière en données horaires, passant d’un peu moins de 71 000 dollars à près de 75 000 dollars. À l’heure de l’écriture de ces lignes, l’actif s’échange ainsi à un peu plus de 74 400 dollars, en hausse de 4,7 % sur les dernières 24 heures.

À présent, le BTC pourrait tenter de tester la borne haute du range compris entre 60 000 et 76 000 dollars, qui dure depuis le début du mois de février :

Cours du BTC en données quotidiennes

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En cas de cassure haussière, le scénario d’un point bas de bear market déjà atteint pourrait alors prendre du poids, tandis qu’à l’inverse, un rejet vers le bas alimenterait les craintes de nouvelles cassures baissières.

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En attendant, c’est l’ensemble du marché qui profite du mouvement en cours, avec une capitalisation totale crypto qui retrouve les 2 600 milliards de dollars, après une hausse de 4,3 % en 24 heures. Du côté du top 10, l’ETH d’Ethereum est également particulièrement en forme, après une hausse de 7,6 %, et nous pouvons noter une performance similaire pour le HYPE, avec ses 7,2 % de gains :

Top 10 crypto

Concernant la force du mouvement, relativement peu de liquidations accompagnent cette jambe haussière, avec un total sur 24 heures de seulement 535 millions de dollars de clôtures forcées, à raison de 80 % de positions short.

Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aujourd'hui pas de nouvelle particulièrement marquante pour justifier à elle seule un tel mouvement. Le candidat idéal se trouve du côté de Strategy, qui a officialisé l’achat de 13 927 bitcoins la semaine dernière pour un montant de 1 milliard de dollars. À présent, les avoirs de l’entreprise s’élèvent à 780 897 BTC.

Dans une moindre mesure, la Securities and Exchange Commission (SEC) a déclaré que, sous certaines conditions, les applications facilitant les transactions sur des titres d’actifs cryptos pourraient ne pas être tenues de s’enregistrer en tant que courtier.

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Enfin, pour ce qui est de la situation au Moyen-Orient, Donald Trump continue de n'en faire qu'à sa tête, après avoir annoncé son propre blocus du détroit d'Ormuz en pleine période de cessez-le-feu. Dimanche, 34 navires auraient franchi le détroit, tandis que le président américain a affirmé que tout navire d’attaque rapide iranien qui tenterait de forcer son blocus serait « immédiatement éliminé, selon la même méthode que celle utilisée contre les trafiquants de drogue en mer ».

Dans ce climat d’incertitude, bien que le pétrole reste particulièrement haut, à 96,8 et 98 dollars pour le WTI et le Brent, ces derniers reculent respectivement de 2,33 % et 1,47 % en 24 heures.

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Sources : TradingView, SEC, Truth Social

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