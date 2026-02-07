Bitcoin : ils reçoivent 2 000 BTC par erreur et s'empressent de les revendre

Il y a des erreurs qui permettent d’apprendre, et puis il y a celle qui implique de verser par erreur 2 000 BTC aux utilisateurs d’une plateforme… qui se sont aussitôt empressés de les revendre en déclenchant une baisse de 10 % en dessous de son prix de marché.

La plateforme Bithumb verse 2 000 BTC à ses utilisateurs... par erreur

La plupart des plateformes d'échange de cryptomonnaies s'imposent comme des espaces sécurisés pour réaliser des opérations de trading, mais également bénéficier de certaines récompenses, comme dans le cas des utilisateurs de la plateforme Bithumb, très populaire en Corée du Sud.

En effet, cet exchange avait pour intention de réaliser un airdrop libellé en won (KRW) - la monnaie coréenne - auprès de certains d'entre eux, en versant des sommes équivalentes à quelques centimes de dollars tout au plus.

Le problème ? L'employé en charge de ces versements se serait trompé en remplaçant le KRW par du Bitcoin. Une erreur pas si difficile à commettre, puisque les plateformes peuvent émettre autant de BTC « papier » qu'elles le désirent sous la forme d'une simple écriture comptable !

Du coup, et bien malgré elle, la plateforme Bithumb a finalement versé l'équivalent de 2 000 BTC au total à certains de ses utilisateurs, soit l'équivalent de 130 millions de dollars au moment des faits. Pour bien comprendre l'ampleur de la boulette, ce montant équivaut à environ 1,40 dollar en won coréen !

La question que tout le monde se pose consiste alors à savoir comment les utilisateurs ont accueilli ces versements imprévus. De toute évidence sans penser une seule seconde à les restituer à leur envoyeur...

Le BTC plonge de 10 % en dessous de son prix de marché

La suite de l'histoire n'est pas moins cocasse que son commencement, car les utilisateurs ayant touché ces fortunes en BTC se sont aussitôt précipités pour les revendre afin de récupérer au plus vite ces gains inespérés.

Résultat : face à cette pression vendeuse importante et inattendue, la paire BTC/KRW a rapidement chuté de 10 % en dessous du prix pratiqué sur le marché du Bitcoin, avant de revenir à la normale.

🗞️ Bitcoin chute à 60 000 dollars et voit son prix divisé par 2 depuis son record d'octobre

La paire KRW/BTC baisse de 10 % en quelques minutes

L’incident illustre comment des erreurs de registre interne et de comptabilité off-chain peuvent encore provoquer de fortes distorsions de marché, même en 2026, sans qu’il n’y ait aucun mouvement réel de Bitcoin sur la blockchain. Un rappel coûteux que le risque lié aux plateformes d’échange reste bien réel. Bitcoin News

L'histoire ne dit pas si certains petits malins ont eu la présence d'esprit de profiter de cette baisse pour réaliser une belle opération d'arbitrage. Ni même comment la plateforme Bithumb va - de toute évidence - tenter de récupérer l’intégralité de ces fonds.

Sources : Lookonchain, Bitcoin News

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.