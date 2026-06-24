Bitcoin : le seuil des 59 000 dollars sera atteint avant la reprise, selon Wintermute

Morne début d'été pour le Bitcoin, qui évolue actuellement dans un range resserrée, alors que la liquidité du marché s'amenuise à l'approche de l'été. Selon le market maker Wintermute, plusieurs signaux convergent vers un bottom à venir autour de 59 000 dollars.

le 24 juin 2026 à 11:00.

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Marine Debelloir

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Un bottom à 59 000 dollars pour le Bitcoin ?

D'après le teneur de marché Wintermute, l'indicateur de volatilité "straddle" place le bitcoin dans un range compris entre 61 242 et 63 563 dollars, ce qui implique une marge de mouvement d'environ 1,9 %. Le contexte de marché se dégrade par ailleurs : les corrélations entre actifs augmentent, ce qui signifie que les cryptomonnaies évoluent désormais davantage ensemble que selon leurs fondamentaux propres.

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Par ailleurs, la liquidité se réduit à l'approche de l'été, sans nouvelle demande institutionnelle du côté des ETF.
Dans ce climat morose, Wintermute identifie le seuil des 59 000 $ comme le niveau clé à surveiller, le qualifiant de bottom du bear market. Selon l'analyse, ce support sera déterminant si la pression actuelle se poursuit.

Les catalyseurs à surveiller cette semaine

Plusieurs événements pourraient déterminer la direction du marché dans les prochains jours. Selon Wintermute, trois catalyseurs façonneront la fin de la semaine : la tenue ou non de l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, la publication jeudi de l'indice PCE d'inflation de la Fed, ainsi que l'expiration trimestrielle des options en fin de mois

On note aussi que ce repli intervient dans un contexte plus large de ralentissement du marché crypto. Le Bitcoin a déjà reculé sous la barre des 60 000 récemment, soit son niveau le plus bas depuis fin 2024.

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L'environnement macro est par ailleurs peu enthousiasmant : politique monétaire amércaine jugée restrictive, absence de flux entrants sur les ETF spot, et des valeurs technologiques qui chutent en Bourse.

Tout cela contribue donc aux hésitations du cours du BTC. Ce matin, le Bitcoin atteint 62 600 dollars, soit une chute de 19 % sur les 30 derniers jours.

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Source : communiqué

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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

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