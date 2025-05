JD Vance, le vice-président des États-Unis est « all-in » derrière le Bitcoin (BTC). Lors d’une intervention au sein de la conférence Bitcoin 2025, il a affirmé que les cryptomonnaies étaient une des priorités de l’administration Trump.

JD Vance en « champion » des cryptomonnaies à Bitcoin 2025

L’année dernière, un Donald Trump en pleine campagne présidentielle s’était exprimé à la conférence Bitcoin 2024 de Las Vegas. Cette année, c’est au tour de JD Vance, son vice-président, de prendre la parole au sujet des cryptomonnaies. Rappelant à la foule qu’elle a « un allié à la Maison-Blanche », il a réitéré hier l’engagement de son administration pour le Bitcoin.

Dans notre administration, nous comprenons tout le potentiel de l’industrie des actifs numériques – non seulement en tant qu’investissement, non seulement en tant que technologie innovante, mais aussi comme un symbole et un moteur de la liberté individuelle pour tous nos citoyens.

JD Vance s’est félicité des étapes déjà franchies, quitte à prétendre avoir « viré » Gary Gensler, l’ex-président de la Securities and Exchange Commission (SEC) :

Peut-être la chose la plus importante que nous ayons faite pour cette communauté : nous rejetons les régulateurs, nous avons renvoyé Gary Gensler, et nous allons renvoyer tous ceux qui lui ressemblent.

Le Bitcoin au cœur du gouvernement des États-Unis ?

JD Vance a souhaité assurer aux amateurs de cryptomonnaies que celles-ci sont désormais bienvenues dans la vie quotidienne, et qu’elles ne subiront plus de régulation forte.

La crainte que j’entends le plus souvent, c’est cette perception persistante selon laquelle les actifs numériques ne sont pas les bienvenus dans l’économie traditionnelle. Laissez-moi vous assurer que notre volonté de changer de politique vise précisément à renverser cette idée. Nous voulons que nos concitoyens sachent que les cryptomonnaies et les actifs numériques – et en particulier le Bitcoin – font partie intégrante de l’économie mainstream et sont là pour rester.

Pour le vice-président des États-Unis, cela passe par une intégration plus profonde de Bitcoin, qui sera selon lui au cœur de la stratégie du gouvernement ces prochaines années :

Nous voulons commencer à mettre en mouvement la reconnaissance de l’importance stratégique du Bitcoin pour le gouvernement des États-Unis. […] Le Bitcoin est en train de devenir un actif d’importance stratégique pour les États-Unis au cours de la prochaine décennie.

La famille Trump et les cryptomonnaies

Les liens entre la famille Trump et les cryptomonnaies n’ont fait que se renforcer ces derniers mois. Le fils de Donald Trump a récemment expliqué qu’il avait « orange-pilled » toute sa famille, après avoir lancé une entreprise dédiée aux cryptomonnaies : World Liberty Financial.

Par ailleurs, Donald Trump a lancé un memecoin juste avant son investiture, qu’il a utilisé pour proposer un dîner exclusif aux plus gros détenteurs. World Liberty Financial a également sorti un stablecoin. Plus récemment, on apprenait que la société Trump Media allait investir dans le BTC à hauteur de 2,5 milliards de dollars. L’entourage du président des États-Unis est donc résolument « pro-crypto », quitte à s’attirer de nombreuses accusations de conflit d’intérêts.

Source : Decrypt

