Ordinals : Bitcoin est désormais la deuxième plus grosse blockchain en termes de volume de « NFTs »

Il y a encore quelques mois, les mots « Bitcoin » et « NFTs » n’apparaissaient pas souvent dans la même phrase. Mais depuis l’apparition du protocole Ordinals, qui permet de créer des équivalents de tokens non fongibles spécifiques à Bitcoin, les choses ont changé. Au point que Bitcoin est désormais le second plus gros réseau sur lequel viennent se créer des inscriptions de ce type. Retour sur un succès phénoménal, mais controversé.

Copié https://cryptoast.fr/feed/ Copié https://cryptoast.fr/bitcoin-deuxieme-plus-grosse-blockchain-volume-nfts/