Binance suspend par deux fois les retraits de Bitcoin (BTC) – Que s’est-il passé ?

La première pause a eu lieu en fin de journée hier, et la seconde tôt ce matin : moins de huit heures se sont écoulées entre les deux. Il y a quelques heures, Binance a communiqué sur la suspension des retraits, les expliquant par une forte congestion sur le réseau Bitcoin :

We've temporarily closed #BTC withdrawals due to the large volume of pending transactions.

Our team is currently working on a fix and will reopen $BTC withdrawals as soon as possible.

Rest assured, funds are SAFU.

— Binance (@binance) May 8, 2023