Le PEPE dépasse 1,2 milliard de dollars de capitalisation, fait exploser les fees sur Ethereum (ETH) et arrive sur Binance

Le PEPE coin, le memecoin en vogue sur la blockchain Ethereum (ETH), connaît un grand succès ces derniers temps, avec une capitalisation boursière qui vient de dépasser 1,2 milliard de dollars. Le token a également été listé sur la plateforme d'échange Binance aujourd'hui, alors que son prix le plus haut (ATH) continue d'augmenter quotidiennement.

PEPE to the moon

Il y a maintenant plus de 2 semaines, le PEPE coin avait atteint 110 millions de dollars de capitalisation boursière en l'espace de quelques jours. Aujourd'hui, l'engouement pour le nouveau memecoin du moment ne s'amenuise nullement, au contraire : sa capitalisation vient de dépasser 1,2 milliard de dollars.

Bien que les memecoins soient particulièrement assujettis à une (très) grande volatilité, le PEPE se démarque malgré tout. Effectivement, sur les 7 derniers jours, son cours a augmenté de plus de 1 040 %, de quoi faire pâlir les altcoins similaires. Le FLOKI par exemple, lui, n'a gagné « que » 42 % sur la même période, en comparaison.

Figure 1 - Représentation des plus gros gagnants et perdants des 7 derniers jours (Top 100)

Le token PEPE étant sur la blockchain Ethereum (ETH), l'engouement autour du memecoin n'a pas été sans impacter les fees du réseau, qui ont littéralement atteint leur prix le plus haut (ATH) moyen des 12 derniers mois. Effectivement, le 2 mai, le coût moyen d'une seule transaction sur Ethereum dépassait 17,12 dollars.

Figure 2 - Évolution du coût moyen d'une transaction sur Ethereum

Sur les dernières 24 heures, quasiment 200 millions de dollars de tokens PEPE ont été échangés sur l'exchange décentralisé Uniswap (UNI), premier protocole à accueillir le memecoin. Cela place le PEPE en 3e position en termes de volume échangé sur Uniswap, derrière l'ETH et l'USDC, mais devant l'USDT et le WBTC.

PEPE débarque sur Binance

Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde en termes de volume échangé, a listé le PEPE et le FLOKI le jour de la publication de cet article. Le PEPE est donc disponible au trading sur les paires PEPE/USDT et PEPE/TUSD.

Selon les données de Dune partagées par @thiccythot_ sur Twitter, à ce jour, plus de 10 millions de dollars auraient été nécessaires à assurer les frais de trading pour le PEPE sur Ethereum, s'il fallait une preuve supplémentaire du succès du memecoin.

Par ailleurs, comme l'a souligné Arkham Intelligence, l'activité on-chain étant massive sur Ethereum, 33 500 ETH sont actuellement brûlés chaque semaine, soit l'équivalent de 63,8 millions de dollars.

Comme le rappelle Binance dans son communiqué annonçant le listing du PEPE (et comme cela est également indiqué sur le site du memecoin), le token n'a absolument aucune utilité si ce n'est un intérêt spéculatif. Aussi, si vous décidez d'investir, soyez conscient de l'extrême risque de volatilité de ce type d'actif.

Le PEPE a fait son entrée dans le top 100 des cryptomonnaies les plus capitalisées du marché au premier mai, et siège désormais à la 42e place de celui-ci selon CoinGecko, ce qui le place devant l'ALGO d'Algorand, le FTM de Fantom ou encore l'EGLD de MultiversX.

