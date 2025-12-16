Le Bitcoin (BTC) retombe à 85 000 dollars après un nouvel élan baissier

Alors que les cryptomonnaies repartent dans le rouge, le Bitcoin (BTC) a presque touché les 85 000 dollars de nouveau. Retour sur cette continuation baissière qui appuie le scénario d'un bear market.

Bitcoin (BTC) subit une nouvelle jambe baissière

Toujours dans une phase d'incertitude, le prix du Bitcoin (BTC) est retombé à près de 85 000 dollars. Après un point bas à 80 600 dollars le 21 novembre dernier, le BTC a tenté une reprise en reprenant plus de 17 %. Néanmoins, l'action des prix semble pointer dans le sens d'une continuation baissière depuis quelques jours, en cédant depuis près de 9 % :

Cours du BTC en données quotidiennes

Lors de l'écriture de ces lignes, le BTC affiche 86 450 dollars, en baisse de 3,6 % sur 24 heures. D'autres cryptos affichent des pertes plus lourdes, à l'image de l'ETH en baisse de 6 %, du XRP en recul de 5,3 %, ou bien du HYPE en chute de 8,7 %.

Concernant les liquidations, les données de Coinglass rapportent 576,55 millions de dollars de clôtures forcées sur des positions acheteuses au cours de dernières 24 heures, pour un total de 652,94 millions de dollars.

Après un point bas à 10 le 22 novembre, le Crypto Fear and Greed Index de CoinMarketCap affiche actuellement un niveau de 22, ce qui correspond à un sentiment de peur sur le marché.

Plus symbolique encore, la capitalisation totale crypto est aujourd'hui à peine supérieure à 3 000 milliards de dollars. Le mois dernier, elle était brièvement passée sous ce seuil, avant de se rattraper. Alors que les journées de hausse se font de plus en plus rares et que les baisses ne répondent plus nécessairement à une nouvelle négative, la perspective d'une continuité du bull run s'éloigne un peu plus chaque jour.

Du côté des ETF Bitcoin spot américains, la séance de lundi a d'ailleurs enregistré 357,69 millions de dollars de sorties, faisant chuter le total des actifs sous gestion à 112,27 milliards de dollars. Par ailleurs, si la clôture mensuelle avait lieu aujourd'hui sur le BTC, les 4,18 % de baisse actuels représenteraient le pire mois de décembre depuis 2021 et le 4e pire mois de l'année en cours.

Source : TradingView

