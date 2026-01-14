Bitcoin (BTC) reprend brièvement les 96 000 dollars — Que se passe-t-il ?

Mardi soir, le prix du Bitcoin (BTC) a retrouvé temporairement les 96 000, après un nouvel élan haussier dans cette phase d'incertitude. Quels éléments permettent d'expliquer ce mouvement ?

Bitcoin (BTC) repart à la hausse en dépassant les 96 000 dollars

La semaine dernière, le prix du Bitcoin (BTC) a retrouvé un peu de vigueur, en reprenant brièvement les 93 000 dollars. Plus tard, à l’occasion d’un article au sujet des importantes entrées sur les ETF américains, nous revenions sur un range compris entre 80 600 dollars et 95 000 dollars.

Dans la soirée de mardi, le BTC est ainsi parvenu à casser brièvement ce range pour dépasser les 96 300 dollars avant de corriger légèrement. À l’heure de l’écriture de ces lignes, le prix d’un bitcoin est donc de 95 000 dollars, en hausse de 3,5 % sur les dernières 24 heures :

Cours du BTC en données quotidiennes

Cette fois encore, les pourcentages en jeu restent marginaux, mais les niveaux actuels constituent néanmoins une première depuis le mois de novembre dernier.

Pour le reste du marché, nous observons quelques belle performances, comme l’ETH, qui atteint les 3 300 dollars en progressant de 6,2 % ou bien l’ADA, qui grimpe et 7,5 % et dépasse 0,42 dollar :

Top 10 des capitalisations crypto

Alors que certains parlent déjà d'un hypothétique retour du BTC aux 100 000 dollars, plusieurs facteurs peuvent expliquer le mouvement. Au-delà d'une tentative de casser le range décrit précédemment, qui doit d'ailleurs encore être confirmée, rappelons que, dans le même temps, le S&P 500 est sur ses records, traduisant un certain optimisme des investisseurs.

Tandis que le CLARITY Act doit être la prochaine grande étape réglementaire des cryptomonnaies aux États-Unis, Paul Atkins, le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), a vanté mardi sur X l'intérêt de ce cadre :

La chose la plus importante que nous puissions faire actuellement pour les investisseurs est de sortir les marchés des crypto-actifs de la zone grise réglementaire.

Hors crypto, c'est également l'éventualité d'une nouvelle intervention américaine en Iran, qui pourrait soutenir les marchés. Selon l’ONG Iran Humain Rights, au moins 734 manifestants auraient été tués par les répressions du régime islamique, depuis le début du mouvement de contestation le 28 décembre dernier.

Dans ce contexte, Donald Trump a déclaré que « ce ne serait pas une mauvaise idée » que les alliés des États-Unis quittent le pays et qu’il pensait « qu’ils devraient partir ». Plus tôt dans la journée, sur son média Truth Social, il appelait le peuple iranien à continuer de manifester :

Patriotes iraniens, continuez de protester, reprenez le contrôle de vos institutions ! Retenez les noms des assassins et des bourreaux. Ils paieront cher. J’ai annulé toutes mes rencontres avec les responsables iraniens jusqu’à ce que les massacres insensés de manifestants cessent. L’aide est en route.

En juin 2025, les États-Unis avaient frappé des installations nucléaires iraniennes, ce qui avait conduit à un cessez-le-feu avec Israël.

En attendant plus d'éléments, les ETF Bitcoins ont enregistré mardi près de 754 millions de dollars d'entrées nettes, tandis que les liquidations sur les produits dérivés crypto s’élèvent à 685,5 millions de dollars sur 24 heures, dont 86,5 % concernent des positions short.

Sources : TradingView, X, Truth Social

