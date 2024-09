Bitcoin : le BTC repasse brièvement au dessus de 66 000 dollars, une première en 2 mois

Alors que le Bitcoin (BTC) est temporairement repassé au-dessus de 66 000 dollars vendredi, le comportement des prix pourrait être de bon augure pour la suite. Quels sont les niveaux à surveiller ?

Le Bitcoin (BTC) réalise un plus haut de 2 mois

Vendredi après-midi, le Bitcoin (BTC) a vu son prix repasser au-dessus du seuil des 66 000 dollars, un niveau qui n’avait pas été atteint depuis la fin du mois de juillet. Lors de l’écriture de ces lignes, l’actif évolue ainsi à près de 65 900 dollars.

Après un point bas à 52 600 dollars au début du mois, le redépassement du seuil des 65 000 dollars est un palier important, car il représente le dernier point haut de la tendance légèrement baissière que subit le BTC depuis le printemps. S’il s’agit d’attendre dimanche soir pour valider cela, l’actif est en train d’imprimer sa 3e semaine de hausse consécutive :

Figure 1 — Cours du BTC en graphique hebdomadaire

Désormais, plusieurs niveaux de prix peuvent être surveillés durant les semaines à venir. Dans le cadre d’une correction, le précédent point bas du début de mois ne devra pas être de nouveau brisé, au risque de voir une baisse plus durable s’installer. Du côté d’un scénario positif, c’est le plus haut historique (ATH) à un peu plus de 73 700 dollars, qui est en ligne de mire avec quelques objectifs intermédiaires, dont le niveau symbolique de 70 000 dollars.

Au sujet des liquidations sur le marché crypto dans son ensemble, celles-ci restent relativement faibles, avec moins de 130 millions de dollars sur les dernières 24 heures, dont plus de la moitié concerne des positions shorts :

Figure 2 — Liquidations sur le marché crypto

Avec les élections américaines dans un peu plus d’un mois, il sera intéressant de suivre l’évolution des cours dans les prochaines semaines. Pour leur part, les ETF Bitcoin ont connu un comportement similaire à celui des cours, avec un plus haut de 2 mois sur les volumes enregistré cette semaine.

Sources : TradingView, Coinglass

