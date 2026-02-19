Bitcoin (BTC) à 1 million de dollars ? Eric Trump n’a « jamais été plus bullish »

Alors que le bear market s’est installé et que les prévisions des analystes sont peu rieuses, Eric Trump reste très optimiste. Le cocréateur de World Liberty Financial estime que le Bitcoin pourrait atteindre 1 million de dollars.

le 19 février 2026 à 12:00.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Bitcoin (BTC) à 1 million de dollars ? Eric Trump n’a « jamais été plus bullish »
Bitcoin

66756.4$

Les prévisions d’Eric Trump sur le Bitcoin

Interrogé au micro de CNBC, le fils de Donald Trump a réitéré sa vision très optimiste du Bitcoin (BTC). Selon lui, la cryptomonnaie bénéficie désormais d’un cadre favorable : les investisseurs institutionnels s’y sont exposés, et le cadre réglementaire est désormais clarifié. Avec un approvisionnement qui est fixe, le cours du BTC ne peut donc que grimper, selon Eric Trump :

blockquote icon

Je n’ai jamais été plus bullish sur le Bitcoin de toute ma vie.

💡 Notre guide pour acheter du Bitcoin (BTC) facilement en 2026

En plus de World Liberty Financial, Eric Trump a fondé la société de mining American Bitcoin Corp. (ABTC). À la mi-février, la société détenait 6 039 BTC, soit 404 millions de dollars au cours actuel.

Issue d’un merger avec Gryphon Digital Mining, American Bitcoin Corp. a connu des difficultés en Bourse ces derniers mois. Son action ABTC a ainsi chuté de 92 % depuis son plus haut de mai 2025.

Le cours du Bitcoin en berne en ce début d’année

Le cours du Bitcoin est en berne depuis la fin de l’année 2025. La plus grande cryptomonnaie a chuté fortement après avoir atteint un record absolu à plus de 126 000 dollars en octobre. Son cours a perdu 47 % et affiche 67 000 dollars ce matin :

cours Bitcoin BTC

Le cours du Bitcoin est à la peine ces derniers mois

Les signaux pessimistes se sont multipliés ces dernières semaines. Alors que les ETF Bitcoin sont passés sous les 90 milliards de dollars d’actifs sous gestion, le BTC ne semble pas avoir atteint son plus bas local. Le « Crypto Fear and Greed Index », qui évalue le sentiment du marché, touche par ailleurs des plus bas historiques.

👉 Pour aller plus loin – La capitulation du Bitcoin n’a pas encore eu lieu : les 55 000 dollars en ligne de mire, selon CryptoQuant

Malgré l’optimisme d’Eric Trump, le Bitcoin ne semble pas prêt à côtoyer les sommets. Comme le souligne l’analyste de Cryptoast Vincent Ganne, le processus de bear market est toujours en cours :

blockquote icon

Un bear market ne se termine pas en ligne droite, mais par un long processus d’érosion, de capitulation puis d’accumulation. Pour l’heure, le marché semble davantage chercher un point d’équilibre temporaire qu’un véritable point bas définitif qui devrait arriver plus tard cette année 2026.

Source : CNBC

 

