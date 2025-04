Bitcoin (BTC) à 1 million de dollars en 2028 ? C'est ce que pense Arthur Hayes

Bien connu au sein de l’écosystème des cryptomonnaies pour ses prévisions, Arthur Hayes, le fondateur de la plateforme BitMEX, a réitéré sur la scène de Token2049 à Dubaï, en estimant que le prix du Bitcoin (BTC) pourrait atteindre 1 million de dollars à l’horizon de 2028.

🔎 Où et comment acheter du Bitcoin (BTC) ?

Pour lui, la configuration de marché actuelle s’apparente à ce que nous avons pu connaître au 3e trimestre de l’année 2022, lorsque FTX s’est effondrée et que les principales banques centrales augmentaient leurs taux d’intérêt.

Il fait ainsi l’analogie avec l’incertitude macro-économique causée par Donald Trump et ses droits de douane, mais estime que les fonds spéculatifs pourraient ajouter de la liquidité dans l’économie, notamment à travers l’achat de dette.

Après les plus bas d’il y a 3 ans, un tel apport de liquidité s’est manifesté sur les cryptomonnaies par une augmentation de la capitalisation totale de plus ou moins 2 500 milliards de dollars.

Compte tenu de ces différents paramètres, Arthur Hayes considère qu’il serait « temps d’investir à long terme dans tout ».

Bien entendu, les prévisions de l’intéressé doivent être prises avec des pincettes, ce dernier pouvant se tromper régulièrement. Au début du mois de septembre 2024, tandis que le BTC était en difficulté autour de 55 000 dollars, il voyait l’actif chuter en dessous de 50 000 dollars. Cela n’arriva finalement pas, et Arthur Hayes a reconnu son erreur dans les semaines suivantes.

Néanmoins, en décembre, l’entrepreneur a pris le pari d’une chute lors de l’investiture de Donald Trump, puis a réaffirmé son sentiment baissier en février, avec une cible à 70 000 dollars. Cette fois-ci, le marché lui a donné raison, bien que la baisse se soit, pour le moment, arrêtée à un peu plus de 74 000 dollars le 7 avril dernier.

Alors qu’Arthur Hayes a déjà mentionné la cible du million de dollars au mois de novembre dernier, rendez-vous d’ici 3 ans pour constater s’il avait vu juste ou non.

👉 Dans l’actualité également — Le Crédit Agricole se trompe : Bitcoin au-dessus de 90 000 dollars, histoire d’un aveuglement

En attendant, le cours du BTC affiche un peu plus de 95 000 dollars lors de l’écriture de ces lignes, stable sur les dernières 24 heures. Depuis son point bas au début du mois, l’actif a maintenant repris près de 28 %.

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 51% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus