Bitcoin au bord du gouffre ? L'analyse on-chain du Bitcoin (BTC)

Suite à l'échec de reprise haussière survenu la semaine passée, le cours du BTC retourne visiter la borne basse de la zone de demande située entre 18k$ et 24k$. Alors que les investisseurs continuent de distribuer, ce qui témoigne de leur méfiance quant au prix du bitcoin à court terme, nous explorons les niveaux clés à surveiller en cas de continuation baissière. Analyse onchain de la situation.

BTC retourne tester le plancher du marché baissier

Suite à l'échec de reprise haussière survenu la semaine passée, le cours du BTC retourne visiter la borne basse de la zone de demande située entre 18k $ et 24k $.

Après avoir profité de la hausse du mois d'août pour quitter le marché, les participants provoquent une nouvelle vague de distribution alors que le prix se rapproche du plancher de marché baissier établi le 18 juin 2022.

Figure 1 : Cours journalier du BTC

Cette semaine, en considérant l'éventualité que le prix invalide le niveau des 18k $, nous observerons :

le comportement de distribution des participants ;

les niveaux clés à surveiller en cas de continuation baissière.

Méfiance et dead cat bounce



Alors que nous avions identifié une faiblesse sous-jacente de la reprise haussière dès la mi-juillet, nous disposons aujourd'hui de moult données nous permettant de confirmer cette observation et de mieux appréhender la récente baisse du BTC.

Le Score de Tendance de l'Accumulation, présenté ci-bas, constitue un outil riche de sens pour identifier les tendances d'accumulation/distribution des acteurs du marché.

Calculant la variation quotidienne des soldes de différentes cohortes de portefeuilles, il affiche une valeur proche de 0 lorsque les participants distribuent et un score tendant vers 1 quand les participants favorisent l'accumulation.

Ce qu'il est opportun de souligner ici, c'est le fait que cet indicateur imprime des valeurs inférieures à 0,05 depuis la mi-août, signalant une forte distribution et un manque de confiance des investisseurs, tel que décrit lors de nos précédentes analyses.

Figure 2 : Score de Tendance de l'Accumulation



De plus, nous pouvons remarquer via l'usage du ratio de rentabilité des détenteurs à court terme (STH) que les participants ont bel et bien profité de la hausse de juillet - août pour quitter le marché en clôturant des positions proches de leur coût de base, réalisant de modestes profits/pertes.

Les épisodes de prise de profit des détenteurs à court terme sont mis en évidence en rouge sur le graphique suivant. Ils permettent d'établir un parallèle entre les reprises haussières de mars - avril et de juillet - août, donnant toutes deux lieu à des retournements baissiers du prix.

Figure 3 : Ratio de Rentabilité des Dépenses des STH

Ce comportement est souvent associé aux événements de dead cat bounce, lors desquels les participants se servent d'un bref soulagement des prix pour quitter le marché en limitant leurs pertes, provoquant un épuisement rapide du mouvement haussier sous l'effet de la pression de vente et de l'absence de pression d'achat suffisante.

Une dynamique similaire est observable au sein de la cohorte des investisseurs à long terme (LTH), bien que la rentabilité de leurs dépenses tend à chuter à mesure que le marché baissier se déroule.

En effet, nous pouvons déceler une tendance à la dépense sur les mêmes périodes, la cohorte profitant des hausses pour :

réaliser d'importants profits en mars - avril ;

réaliser des pertes limitées en juillet - août.

Figure 4 : Ratio de Rentabilité des Dépenses des LTH



Cette façon de quitter le marché, reconnaissable au sein des deux cohortes, confirme le manque de confiance et de patience de certains participants quant à l'action du marché à court terme et contraste le comportement de HODLing identifié depuis le début du mois d'août.

Les niveaux de prix à surveiller



Maintenant que nous avons identifié les comportements de dépense des participants et la potentielle pression de vente qui en découle, tentons de déterminer les zones de prix auxquelles le cours pourrait réagir en cas de continuation de tendance baissière.

En consultant l'URPD, nous pouvons constater que le prix se situe actuellement près du bas de la zone de réaccumulation identifiée il y a deux semaines. Tant que le prix oscille au sein de cette zone, comprise entre 18k $ et 24k $, les probabilités qu'un plancher de marché baissier se forme augmentent.

Il est toutefois préoccupant de constater qu'une fois le cap des 17k $ - 18k $ franchi, les amas de volumes pouvant faire office de résistance à la baisse sont quasi inexistants. Bitcoin se trouve aujourd'hui au bord d'un gouffre qu'il faut regarder avec calme et pragmatisme.

De plus, la fourchette de prix comprise entre 21k $ et 24k $ a des chances non-négligeables de servir de résistance à court terme au rebond du prix, les participants pouvant profiter d'un nouveau sursaut haussier pour quitter le navire et récupérer leur capital.

Figure 5 : Distribution des Prix Réalisés des UTXO



Ainsi, en cas de continuation baissière, différents modèles de supports on-chain nous permettent d'anticiper les niveaux de prix à surveiller.

Le graphique suivant met en évidence :

le prix réalisé (21,6k $) , déjà invalidé et indiquant que le marché se trouve en état de sous-évaluation global ;

le prix équilibré (17k$ ) , testé une première fois le 18 juin 2022 et ayant de support temporaire aux planchers de prix des précédents cycles baissiers ;

le prix Delta (13,6k $), servant d'ultime rempart aux mèches volatiles des cycles baissiers et fournissant un objectif de prix douloureux bien que réaliste.

Afin d'atteindre ce dernier niveau, le cours du BTC devra encore subir un chute d'environ 30%, provoquant un épuisement total de la pression de vente emmagasinée par les investisseurs et signalant une opportunité d'achat historique.

Figure 6 : Modèles de Support On-Chain

Alors que ce niveau de prix peut-être étonnant pour certains, l'outil d'analyse on-chain WhaleMap fournit un modèle de prix réalisé en fonction des cohortes d'adresses, offrant un prisme alternatif et pertinent aux données fournies par Glassnode.

En observant le prix réalisé des adresses détenant 10 à 100 BTC, nous pouvons remarquer que, lors de tous les cycles baissiers précédents, le cours du BTC est venu chercher cette zone et l'utiliser pour établir un plancher de prix robuste.

Figure 7 : Prix Réalisés des Cohortes d'Adresses

Se situant actuellement aux alentours des 12,7k $, cet indicateur signale qu'un potentiel mouvement baissier pourrait nous amener vers la zone de prix des 13k $ où le marché baissier pourrait trouver et travailler son plancher final, avant de donner naissance au marché haussier à venir.

Synthèse de cette analyse onchain

Finalement, bien que les données de cette semaine dressent un tableau assez pessimiste de la situation à court terme, le plancher de marché baissier situé à 17,8k $ reste à ce jour intact, malgré le fait que le contexte macroéconomique et le comportement des participants se révèlent délétères.

Depuis la mi-août, les investisseurs ont entamé une forte distribution, témoignant de leur méfiance quant au devenir à court terme du prix, accompagné de comportements de ventes ayant conduit aux scénarios de dead cat bounce de mai - avril et juillet - août 2022.

Enfin, une étude croisée des modèles de supports historiques mettant à profit les données de Glassnode et WhaleMap nous permet d’identifier un potentiel objectif de plancher de marché baissier aux alentours des 13k $, augurant une possible baisse des prix d'environ - 30%.

Sources – Figures 2 à 6 : Glassnode ; Figure 7 : WhaleMap



