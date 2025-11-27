Bitcoin à 90 000 dollars, ETH à 3 000 dollars : le marché reprend des couleurs

Le marché crypto est en hausse depuis hier, suite à des chutes successives. Le BTC a franchi le seuil symbolique des 90 000 dollars, alors que la majorité des altcoins est dans le vert.

Le marché des cryptomonnaies reprend des couleurs

Après la chute, un (petit) réconfort ? Alors que le Bitcoin ne semblait pas parvenir à enrayer sa chute ces dernières semaines, il est reparti à la hausse ce jeudi. La plus grande cryptomonnaie a progressé de 4,4% sur les dernières 24h.

Dans son sillage, les principaux altcoins suivent le mouvement. L'Ether (ETH) a ainsi franchi brièvement le seuil des 3 000 dollars et progresse de 2,6% depuis hier. Sur la même période, le XRP de Ripple prend 1%, le BNB de Binance prend 3,1% et le SOL de Solana prend 3,7%.

Les cryptomonnaies suivent la tendance de Wall Street, qui a connu un rebond ces derniers jours. Les valeurs technologiques en particulier ont montré de belles performances, à l'instar d'Alphabet (GOOG) et Nvidia (NVDA).

Prudence cependant : les cryptomonnaies n'ont pas encore repris leurs niveaux d'il y a un mois. Le cours du BTC affiche ainsi -20% sur les 30 derniers jours, une preuve de la chute conséquente qu'il a connu en quelques semaines.

Il faudra donc plus que cette embellie pour que le marché évite l'écueil d'une correction prolongée, qui reste le scénario privilégié par la majorité des analystes.

