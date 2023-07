Bitcoin à 29 900 $ le 18 juillet 2023 – Le BTC en route pour les 28 300 $ ?

En ce mardi 18 juillet 2023, le prix du BTC est de retour sur son support autour des 30 000 $ qu'il tient depuis près d'un mois.

Il y a à présent un risque pour que le prix casse ce niveau par le bas et qu'un objectif baissier soit déclenché, entrainant une nouvelle correction. Faisons tout d'abord le point sur l'évolution du cours du BTC.

Le cours du Bitcoin fait face à une baisse depuis plusieurs jours et repasse dans le jour sur une base de 7 jours.

Le Bitcoin reste leader face aux altcoins avec sa dominance à 50,13% et une chute de -2,10% de l'ETH/BTC en 1 mois.

👉 Comment acheter du Bitcoin (BTC) facilement en 2023 ?

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Après plusieurs tentatives échouées de cassure de son range par le haut vers 31 500 $, le Bitcoin se retrouve à nouveau sur la partie basse de ce dernier autour des 30 000 $.

Il y a à présent un risque pour que le prix casse ce support important par le bas puisqu'il se retrouve sous de multiples résistances comme le nuage et la Kijun de l'indicateur Ichimoku.



Graphique du cours du Bitcoin en 4 heures (h4)

Il faudra donc surveiller cette zone qui pourrait initier une chute de la valeur du Bitcoin en direction des 28 332 $. Ce sera l'objectif à viser en cas de cassure de ce pattern d'élargissement ascendant, une figure de retournement avec des probabilités de cassure baissière importantes. Cette target est calculée en prenant la hauteur à la sortie du pattern, reportée à sa cassure.

Pour invalider ce scénario baissier, il faudra absolument que le prix conserve son support à 30 000$ et qu'il repasse au-dessus du nuage à 30 800 $ qui représente maintenant une résistance.

👉 Accédez à notre groupe premium composé de Vincent Ganne et de nos experts de l'analyse fondamentale et on-chain. Ils vous délivrent quotidiennement des informations et analyses exclusives sur le marché crypto pour optimiser vos connaissances.